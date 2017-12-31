Gençlik ve Spor Bakanı Bak Rize'de

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Belediyesince düzenlenen 3. Geleneksel Hamsi Festivali'ne katıldı.

Rize Sahil Parkı'nda düzenlenen festivalde konuşan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dimdik duracaklarını" belirten Bak, dış oyunları ve darbe girişimlerini bozmak için Rizeliler olarak onunla birlikte yürüdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kudüs'le ilgili yaptığı çalışmaların tüm dünyanın takdirini kazandığını ifade eden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam İşbirliği Teşkilatı'nı topladı, ilk defa İslam ülkeleri bir araya gelerek Filistin için, Kudüs için bir karar aldılar. Dediler ki 'Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir.' Birleşmiş Milletler'de bir oylama yapıldı, orada 128 ülke Sayın Cumhurbaşkanımıza, onun çalışmaları, diplomasisi ile ABD'nin kararını kabul etmedi. 128 ülke Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte yol aldı. Birleşmiş Milletlerin kürsüsünde tüm dünyaya şöyle seslendi; 'Dünya beşten büyüktür.' Bu oylama ile bu da tescil edilmiş oldu."

Bakan Bak, 2018 yılının sağlıklı ve esenlikle dolu olmasını da dileyerek, "Sizlerden destek alıyor ve güveniyoruz. Sizler özel ve güzelsiniz, Rize'nin gururusunuz. Biz bu toprakların çocukları olarak memleketimizin çimentosuyuz. Gittiğimiz her yere enerji veriyoruz. Uşaklar dik durun, 2018'de pek çok şeyi beraber yapacağız. Cumhurbaşkanımız ile birlikte yürümeye devam edeceğiz, yolumuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Bak, hamsinin Karadeniz'de tüm balıklar içerisinde ayrı bir yeri bulunduğu, Karadeniz ile beraber gelişen bir kültür olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Reşat Kasap ile hamsi pişirerek yedi.