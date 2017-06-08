Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Iğdır'da

IĞDIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bize ayrı gayrıyı yaşatmaya çalışanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Hangi terör örgütü olursa olsun, PKK'sı, DHKP-C'si, FETÖ'sü, kim olursa olsun, bu milletin birlik ve beraberliği karşısında yok olmaya mecburdur." dedi.

Bakan Kılıç, Malatya Büyükşehir Belediyesince gazi ve şehit aileleri için "Malatya'dan Iğdır'a Gönül Köprüsü" etkinliği kapsamında Iğdır'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Terörle mücadele konusunda kararlılıklarını vurgulayan Kılıç, "İnşallah bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde bize ayrı gayrıyı yaşatmaya çalışanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Hangi terör örgütü olursa olsun, PKK'sı, DHKP-C'si, FETÖ'sü, kim olursa olsun, bu milletin birlik ve beraberliği karşısında yok olmaya mecburdur. YPG'si, PYD'si, hangi uzantı olursa olsun, DEAŞ'ı, bunların hepsi terör örgütüdür, katildir, canidir, insanlıktan nasibini almamış canavarlardır. Bunların karşısında hep beraber bir olarak mücadele edeceğiz." diye konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Kılıç, "FETÖ'nün başını çektiği darbeciler bu ülkeye karanlığı, ihaneti yaşatmak istedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın dik duruşu, hükümetimizin, Başbakanımızın dik duruşuyla bu millet bir oldu ve sokağa gitti, sokakta bu darbecilere en büyük dersi verdi. Bu aziz millet bir olarak, beraber olarak tüm dünyaya o gece demokrasi, insan hakları, geleceğine sahip çıkma dersi verdi." ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Biz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize koşar adım gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu koşu gerçekleştirilecek. Amacımız 2023'te, cumhuriyetimiz için konulmuş olan muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak. Şu anda G20 üyesiyiz ama ilk 10 büyük ekonomi arasına girme hedeflerimizi de inşallah siz kardeşlerimizle beraber başaracağız. Onun için ne diyoruz? Durmak yok yola devam." diye konuştu.

- "Bu millet bir ölür bin dirilir"

Türkiye halkının şehitlerin emanetlerini üzerinde taşıdığını, bunlara sahip çıkılacağını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Tabii ki ülkemizin teröre karşı mücadelesinde yüreğimizi yakan, ciğerimizi yakan haberler alıyoruz zaman zaman. Şehitlerimiz oluyor, gazilerimiz oluyor ama şunu herkes, cümle alem, tüm dünya bilsin, bu millet bir ölür bin dirilir. Bu milletin şehidi mukaddestir. Biz şehitlik makamının ne anlama geldiğini biliyoruz, şehitlerimiz ve onların aileleri bunun bilincinde. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor, Rabb'im tüm şehit ailelerimizin sabrını artırsın."

Kılıç, millet, devlet, bayrak ve ezan için, birlik ve beraberlik için şehit olan tüm vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle andığını sözlerine ekledi.

Programa, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kılıç, Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Spor Müdürlüğünü de gezerek, sporcularla sohbet etti.

