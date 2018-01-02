Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere akıllı telefonlarla ulaşacak

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere yönelik proje ve uygulamalar ile bakanlık faaliyetlerini, "GSB AR - Artırılmış Gerçeklik Uygulaması" üzerinden duyuracak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlere "GSB AR" üzerinden video ve hareketli 3D görsellerle ulaşılacak.

Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmayla, Türkiye'de akıllı telefon kullanıcılarının bir günde toplam 4 milyar kez telefonlarını kontrol ettiği gerçeğini ortaya koydu.

Türkiye'de 18-30 yaş arası akıllı telefon kullanım oranının yüzde 50'nin üzerine çıkması Gençlik ve Spor Bakanlığını harekete geçirdi.

Bu sonuçların ardından gençlere akıllı telefonlar ve mobil uygulamalarla ulaşmanın elzem hale geldiği gerçeğinden hareketle Bakanlık, gençlere yönelik proje ve uygulamalar ile bakanlık faaliyetlerini, "GSB AR - Artırılmış Gerçeklik Uygulaması" üzerinden ulaştırma kararı aldı.





- "GSB AR" uygulaması





"GSB AR" uygulamasıyla gerçek bir görsele mobil cihazın kamerası kullanılarak cihazın ekranından bakıldığında, 3D görsel veya işitsel bir dünyanın kapıları açılıyor.

Örneğin, 15 Temmuz ile ilgili görsele bakıldığında, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin içerikler veya Galata Kulesi'yle ilgili görsele bakıldığında, 3 boyutlu Galata Kulesi ile karşılaşılıyor. Bu şekilde, mevcut materyaller mobil dünyanın gücü ile birleştirilerek, gençler konuyla ilgili çok daha derin ve ilgi çekici bir içerikle buluşmuş oluyor.





- GSB AR, Sarıkamış Şehitleri Anma Programı'nda





Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünün çalışması sonucunda uygulama Temmuz 2017 itibarıyla IOS ve Play Store platformlarında aktif olarak kullanıma sunuldu.

GSB AR uygulaması içerisinde 15 Temmuz, Bilgisayar Oyunlarında İslam Düşmanlığı, Tarihi Mekanlar, GSB Yayınları, Şehit Teğmen Naci, Sporcu Kartları ve Tesisler menü başlıkları bulunuyor.

3D görsellerle desteklenen uygulama, 2018 yılı Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda ilk kez kullanılacak. Uygulamada, üç günlük programın tanıtımın yanı sıra "sarikamisiunutma.gov.tr" sitesinin tanıtımına da yer veriliyor.





- GSB AR, Gençlik Merkezleri'nde





Oyunlarda İslam düşmanlığını anlatan 9 resimle pilot uygulamasına Aralık 2017'de Ankara'da başlayan uygulama, ocak ayında tüm Gençlik Merkezleri'ne yaygınlaştırılacak. Çalışmada gençlere oyunlara gizlenmiş İslam düşmanlığı gösteriliyor.



Artırılmış gerçeklik uygulamasının ilk örneği, bakanlık gençlik liderlerine verilen Gençlik Merkezleri Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Programı süresince, eğitim fuaye alanında sergilendi ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.