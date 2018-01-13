Gençlikte İdeoloji ve Hedeflerin Önemi Konferansı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, medeniyet iddiasının gençlikle gerçekleştirilebileceğini belirterek, ''Şuurlu, duyarlı, değer yargılarını özümsemiş, çağdaş değerleri benimseyen bir gençlik hedefliyoruz.'' dedi.

Çelik, Birlik Vakfı İstanbul Şubesi tarafından Cumartesi Sohbetleri kapsamında Milli Türk Talebe Birliği'nde (MTTB) düzenlenen ''Gençlikte İdeoloji ve Hedeflerin Önemi'' konulu konferansta, gençliğin Türkiye ve dünya için önemine değindi.

Medeniyet tasavvuru açısından da gençliğin son derece önemli olduğuna işaret eden Çelik, ''Eğer bir medeniyet iddianız varsa bu ancak gençlikle gerçekleşebilir. Şuurlu, duyarlı, değer yargılarını özümsemiş, çağdaş değerleri benimseyen bir gençlik hedefliyoruz. Yani kendi değer yargılarıyla dünyaya kapalı bir gençlik değil, değer yargılarını dünyada da anlamlandıran, dünyadaki çağdaş değerleri de bu değer yargılarıyla bütünleştirebilen bir gençlikten bahsediyoruz. Medeniyet tasavvurumuzu dünya gündemine çıkaracak, bilgi üreten ve kullanan bir gençlik olsun ki, bu hesapladığımız, düşündüğümüz neticeleri elde edelim.'' diye konuştu.

Geleceğin geçmişte saklı olduğuna ve tarihin tekerrürden ibaret olduğuna dikkati çeken Çelik, geleceğin inşası için geçmişte saklı olan gerçeklerin ve tecrübelerin gençlerle paylaşılması gerektiğini belirtti.

Çekil, Türkiye'nin kabuğunu kırdığını ve artık eskisi gibi olmadığını dile getirerek, ''Türkiye söz dinleyen değil, söz söyleyen bir ülke oldu. Hakkını arayan ve 80 milyonun hukukunu koruyan bir Türkiye gün yüzüne çıktı. Kim ne derse desin biz bu şahsiyet ve bakış açısı içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Bu duruş birilerini rahatsız ediyor. Bu olması gereken kişilikli bir duruştur.'' dedi.

Hedefi olan bir dünya ve topluluklarla karşı karşıya olunduğunun altını çizen Çelik, gençliğin bir hedefi olması gerektiğine ve hedeflerin hayatı anlamlı kıldığına işaret etti.

- ''Hedefleri olan idealist gençler olun''

İz, eser ve hoş seda bırakmanın ancak hedeflerle gerçekleşeceğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Hedefi olan topluluklar, ülkeler ve insanlar hoş seda, iz ve eser bırakabilir. Hedefi olmayanların bırakacakları hiçbir şey yok. Hedefe varmak için de mutlaka dayanışma kültürünün kökleşmesi gerekiyor. Çanakkale geçilmedi, dayanışmayla geçilmedi. 15 Temmuz'da emellerine ulaşamadılar. Bu dayanışma neticesinde oldu. Biz millet olarak bu bilince ve tarihi şuura sahibiz. Fakat Arap dünyasındaki dağınıklığı da görmezden gelemeyiz. Haklıysan ve hedefin varsa güçlüsün. Bunu bize Kudüs şu son tabloda öğretti. Demek ki gençlerin de başarıyı yakalayabilmek için hedefleri olacak. Geleceğin inşası noktasında öğrencilik yıllarından itibaren kişi kendisini kabiliyetine göre geliştirecek.''



