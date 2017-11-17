Genel Kurmay Başkanlığı’ndan ‘NATO skandalı’ açıklaması

WASHINGTON (AA) – Genelkurmay Başkanlığı, NATO'nun Norveç’teki Trident Javelin tatbikatında Atatürk'ü düşman liderler arasında gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düşmanla işbirliği içinde gösterilmesi üzerine tatbikatta görevli 41 Türk askerinin tatbikattan çekilmesi emrinin verildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Norveç'in Stavanger kentinde bulunan Müşterek Harp Merkezi’nde gerçekleşen tatbikatta bir simülasyonda Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal uygulamalara ilişkin Genelkurmay internet sitesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi’nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen “Trident Javelin” adlı NATO tatbikatının son safhasında, tatbikatın 'Karşıt kuvvetler' fotoğrafları arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin yerleştirildiği tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılarak karşı kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verildiği hususları tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından tespit edilmiştir. Durumun Genelkurmay Karargahı'na intikal etmesi üzerine , yaşanan olayların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, konu NATO askeri makamları nezdinde yazılı ve sözlü olarak protesto edilmiş ve tatbikata katılan Türk Silahlı"Kuvvetleri personelinin derhal tatbikattan geri çekilmeleri emredilmiştir."

Olaya karışan iki kişinin görevden alındığı hatırlatılan açıklamada “Sıralı NATO makamlarınca yaşanan olaydan duyulan üzüntü ve olayın kabul edilemez olduğu belirtilerek yazılı ve sözlü olarak özür dilenmiştir.” denildi.

- Skandalı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

NATO Müşterek Harp Merkezi’ndeki skandalı Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme getirmişti.

Erdoğan, "Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den Sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genelkurmay Başkanı Akar, 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Halifax Güvenlik Forumu'na katılmak üzere Kanada'nın Halifax kentine geldi.

-NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'den özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikatta yaşananlardan haberdar olduğunu belirterek, "Meydana gelen hatadan dolayı özür diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Olayın NATO’nun görüşlerini yansıtmadığını ve tek bir kişinin eylemlerinden kaynaklandığını ifade eden Stoltenberg "Bu kişi, NATO çalışanı değildir. Norveç tarafından görevlendirilen sözleşmeli sivil bir memurdur. Bundan sonra bu kişi hakkında olası cezalandırma kararı Norveç yetkilileri tarafından verilecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

NATO tatbikatında Atatürk'ü düşman liderler arasında göstererek skandala yol açan teknisyen, resmin kime ait olduğunu bilmediğini öne sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı düşmanla işbirliği içinde gösteren personel de görevden alındığı bildirilmişti.