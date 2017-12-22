Genel maksat bombalarının patlama etkisinin düşük olduğu iddiası

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki genel maksat bombalarının patlama etkisinin düşük olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen günlerde bazı basın organlarında, "Bu plan Mehmetçik için katliam planıdır" ve benzeri başlıklarla gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı bildirildi.

Söz konusu haberlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt dışından satın alınan genel maksat bombalarının patlama etkisinin düşük olduğuna dair yersiz iddiaların yer aldığı belirtilen açıklamada, "Habere konu olan mühimmata yönelik, 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren terörle mücadele harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yoğun miktarda kullanılarak atış sonuçları takip edilmiş ve olumsuz bir durum tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca TÜBİTAK SAGE tarafından ABD ve diğer ülkeler orijinli Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki genel maksat bombalarının patlama basınç değerlerinin karşılaştırılması maksadıyla örneklemeli seçilen 41 adet mühimmata 'patlama basınç ölçümü' testleri icra edilmiş ve patlama tesir değerlerinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, envanterde bulunan söz konusu mühimmatın patlama etkisinin düşük olduğuna dair bilimsel ve gözlemsel bir veri bulunmayıp, mühimmat tüm harekat şartlarında etkinlikle kullanılmaktadır."



