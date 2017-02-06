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Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa'da

- Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal ile Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Mardin'deki temaslarının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Ceylanpınar'a gelen Akar, Muratlı Karakolunda Kaymakam Ahmet Karatepe ve Belediye Başkanı Menderes Atilla ile bir araya geldi.

Akar ve beraberindekiler, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Akar, ilçeden ayrıldı.




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Anahtar Kelimeler:
CeylanpınarHulusi AkarIncelemeSuriye Sınırı
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