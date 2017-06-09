Genelkurmay Başkanı Akar'dan Kayseri Valisi Kamçı'ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Akar'ın yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve askeri yetkililer hazır bulundu.
Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri 1. Komando Tugayı'nda şehit aileleri ve askerlerle dün yaptığı iftar programında emeği geçen Kamçı'ya teşekkür etti.
Vali Kamçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret, basına kapalı devam etti.