Genelkurmay Başkanı Akar'ın acı günü

KAYSERİ (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, vefat eden dayısının Kayseri'deki cenaze törenine katıldı.
Akar'ın, 82 yaşında vefat eden dayısı Rıza Maraşlıoğlu için Camikebir'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Maraşlıoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Maraşlıoğlu'nun naaşı, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.