Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Genelkurmay Başkanı Akar'ın acı günü

- Orgeneral Akar, vefat eden dayısının Kayseri'deki cenaze törenine katıldı

Genelkurmay Başkanı Akar'ın acı günü

KAYSERİ (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, vefat eden dayısının Kayseri'deki cenaze törenine katıldı.

Akar'ın, 82 yaşında vefat eden dayısı Rıza Maraşlıoğlu için Camikebir'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Maraşlıoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Maraşlıoğlu'nun naaşı, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.