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Genelkurmay Başkanı Akar'ın Sudan'daki temasları

- Orgeneral Akar, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Adawi ve Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Ghanim ile üçlü toplantıda bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Akar'ın Sudan'daki temasları

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Imad Aldien Mustafa Adawi ve Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al-Ghanim ile üçlü toplantıda bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretine iştirak eden Orgeneral Akar'ın temasları sürüyor.

Orgeneral Akar, Sudan'a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, dün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ile Saffat Aviation Complex savunma sanayii tesislerinde incelemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, ayrıca kaldığı otelde kendisini ziyaret eden Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Adawi ve Sudan'da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Ghanim ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarKatar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al-GhanimSudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Imad Aldien Mustafa Adawi
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