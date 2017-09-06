Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Eskişehir'de oynanan maçta Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'na verdikleri destek nedeniyle Eskişehirlilere teşekkür etti.

Kuvvet komutanları ile Eskişehir'e gelen Orgeneral Akar, valiliği ziyaret etti. Burada Vali Özdemir Çakacak, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Akar, Valilik şeref defterini imzaladı.

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları bir süre Vali Çakacak ile görüştü.

Ziyaretin ardından görüntü alan basın mensuplarına teşekkür eden Orgeneral Akar, "Milli Takıma verdikleri destekten dolayı Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz." dedi.



