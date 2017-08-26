Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar:

MUŞ (AA) - Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, "Malazgirt'te Anadolu toprağını vatana dönüştüren beyler, gaziler, alpler, Horasan Erenleri, Sultan Alparslan ve askerlerinin taşıdığı ve hepimize miras bıraktığı Malazgirt ruhu, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kardeşçe, sımsıkı birbirine bağlayan ve asla kopmayacak bir bağ olarak varlığını sonsuza dek sürdürecektir." dedi.

Akar, Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, ata yurdundan kalkıp Anadolu'ya sefer eden ecdadın, bundan 946 yıl önce şanlı bir zaferle bu aziz topraklarda yeni bir vatanın kapısını açtıklarını söyledi.

O günden bugüne Anadolu'nun kardeşlik, birlik, bütünlük ve sonsuz bir esenlik yurdu olarak asil milletin vatanı olduğunu belirten Orgeneral Akar, "Sultan Alparslan ve askerlerinin büyük kahramanlık ve fedakarlıklarıyla kazanılan Malazgirt Zaferi, yalnız milletimizin kaderini değil Anadolu coğrafyasının da kaderini değiştirmiştir." diye konuştu.

Bu büyük zaferle tarihin her döneminde büyük medeniyetlere beşik olan Anadolu'nun bir Türk yurdu olarak bugüne kadar uzanan yeni ve büyük, adalet, barış ve hoşgörü medeniyetine kapılarını açtığını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Asil milletimizin şanla, şerefle, başarı ve fedakarlıkla dolu tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olan Malazgirt Zaferi'ni kazandıran yüksek değerlerimiz ve ortak ülkülerimiz, cumhuriyetimizin kuruluşunda da en önemli rehberimiz olmuştur. Farklılıklarımızı gücümüz ve zenginliğimiz, birlikte yaşamayı kaderimiz olarak gördüğümüz bu topraklar hepimizin ilelebet cennet vatanı olmaya devam edecektir. Malazgirt'te Anadolu toprağını vatana dönüştüren beyler, gaziler, alpler, Horasan Erenleri, Sultan Alparslan ve askerlerinin taşıdığı ve hepimize miras bıraktığı Malazgirt ruhu, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kardeşçe, sımsıkı birbirine bağlayan ve asla kopmayacak bir bağ olarak varlığını sonsuza dek sürdürecektir."

Hulusi Akar, "26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan Türk törelerine uygun olarak atının kuyruğunu örüp, okunu yayını bırakarak, en ön safa atılarak, 'Ölmek var, dönmek yok.' diyerek bu büyük zaferi kazanmış, Anadolu'nun kapısını sonuna kadar asil milletimize açmıştır. Aynı ruhla bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri, bağrından çıktığı milletinin ve ülkesinin birlik, bütünlük ve güvenliği, egemenlik ve bağımsızlığı için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla her türlü tehdit ve tehlikeye karşı milletinin emrinde mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun anavatan yapılmasının yolunu açan Malazgirt Zaferi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en önemli dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un kazanıldığı ağustos ayının son haftasının milletçe "Zafer Haftası" olarak kutlandığını anımsatan Akar, "Nasıl Malazgirt Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın anahtarı olduysa, 30 Ağustos'ta şanlı bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz da en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, bekasına sahip çıkmasının sembolü olmuştur." şeklinde konuştu.

"Malazgirt ve Büyük Taarruz zaferleri, aziz milletimizin istiklali ve geleceği için mücadele ederken hiçbir fedakarlıktan kaçılmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce ve cesarete sahip olduğunun tarihi ispatları olmuştur." diyen Genelkurmay Başkanı Akar, şöyle konuştu:

"Atalarımızın bu toprakları vatanımız yapmak için ödediği bedeller, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz cumhuriyetimizin ve geleceğimizin de en önemli teminatı olmuştur. Hepimizin göğsünü gururla dolduran tarihi günde, bin yıldır vatanımız olan Anadolu'nun kapılarını kazandığı zaferle bizlere açan büyük komutan Sultan Alparslan ve onun kahraman askerlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Atalarımızın kutsal mirası aziz vatanımızı Malazgirt ile aynı ruh ve vatan sevgisiyle koruyan, kazandığı büyük zaferle Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını da aynı şekilde rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden bu güne kadar şehadet mertebesine ulaşan 15 Temmuz dahil tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla yad ediyorum. Malazgirt Zaferi'nin 946'ncı yıl dönümüyle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle milletimizin yaklaşan bayramını da tebrik ediyorum."