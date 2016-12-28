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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Malatya'da

Genelkurmay Başkanı Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal ile Malatya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Malatya'da

MALATYA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Malatya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Akar ve Ünal, 2. Ordu Komutanlığında incelemelerinin ardından Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ile yaklaşık bir saat görüşen Akar ve Ünal, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından 7. Ana Jet Üs Komutanlığına geçti.

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