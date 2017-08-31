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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şanlıurfa'da

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

GAP Havaalanı'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından karşılanan Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları kent merkezindeki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali’yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindekiler, helikopterle Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geçti.

Orgeneral Akar, daha sonra ilçedeki 2. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tarafından
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