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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ziyaretleri

- Orgeneral Akar, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında ve TCG Oruçreis fırkateyninde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ziyaretleri

KONYA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığını ve Antalya'da TCG Oruçreis fırkateynini ziyaret etti.

Orgeneral Akar'a, ziyaretlerinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

Ziyareti sırasında askerlere hitap eden Orgeneral Akar, " Vatanımızın dört bir köşesinde, sınır boylarında ve sınır ötesinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde, karada, denizde ve havada üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah arkadaşlarımızın, onların değerli aile bireylerinin ve bütün güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dilerim." ifadelerini kullandı.

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