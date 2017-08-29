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Genelkurmay Başkanlığından '30 Ağustos' afişi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel afiş hazırlandı.

Genelkurmay Başkanlığından '30 Ağustos' afişi

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel afiş hazırlandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Zafer Bayramı için hazırlanan 2 afişe yer verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu afişlerde, "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" ifadesi kullanıldı.

Afişlerden birinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının fotoğrafları, diğerinde ise Türkiye haritası üzerine yerleştirilen ay yıldız bulunuyor.

Muhabir: Sarp Özer

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30 Ağustos Zafer BayramıAfişGenelkurmay BaşkanlığıTürkiye
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