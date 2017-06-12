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General Electric'in CEO'su değişti

- Şirketin 16 yıldır CEO'luk ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüten Jeff Immelt emekliliğe ayrılacak

General Electric'in CEO'su değişti

NEW YORK (AA) - ABD'li enerji devi General Electric, Üst Yönetici (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

General Electric'ten yapılan açıklamada, şirketin 16 yıldır CEO'luk ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüten Jeff Immelt'ın emekliliğe ayrılacağı belirtildi.

Immelt'ın CEO'luk görevini 1 Ağustos'ta devredeceği bildirilirken, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise emekli olacağı 31 Aralık'a kadar sürdüreceği bilgisine yer verildi.

General Electric sağlık hizmetleri biriminin Başkanı ve CEO'su olan John Flannery'nin, söz konusu tarihlerde şirketin yeni CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı olacağı kaydedildi.

Uzmanlar, 1987'den beri General Electric'te hizmet veren 55 yaşındaki Flannery'nin şirketin finans pozisyonlarında görev aldığına işaret ederek, son olarak da firmanın sağlık hizmetleri biriminde dönüşüm yarattığını vurguladı.

Öte yandan Immelt'in yönetim kararlarının General Electric hissedarları tarafından son zamanlarda eleştirildiğini bildiren uzmanlar, 61 yaşındaki yöneticinin emekliliğinin beklendiğini ifade etti.

Söz konusu pozisyonlardaki değişikliklerin duyurulmasının ardından General Electric'in New York borsasında işlem gören hisseleri bugün yüzde 5,4 primle 29,47 dolara kadar tırmandı.


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EnerjiGeneral ElectricJeff ImmeltJohn Flanneryüst Yönetici (CEO)
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