Generali Sigorta kasko paketini ihtiyaca göre şekillendirmenin önünü açtı

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Generali Sigorta Genel Müdürü Maurizio Pescarini, "Daha önce Türkiye'de kasko almanın tek yolu, sigorta şirketinin sizin için sunduğu full paketi satın almaktı. Bugün alınan kasko ürününü 5 ana modüle ayırdık. Bir sepet mantığıyla bunlardan istediğinizi alabiliyorsunuz. 'Benim Kaskom' ile hangi teminata ihtiyacınız varsa onu alıyorsunuz." dedi.

Pescarini, sigorta sektöründeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının sigorta sektörü için hem ilginç hem de zorlayıcı geçtiğini belirterek, geçen yıl ağustos ayında kurdaki dalgalanmanın sektörü ciddi oranda etkilediğini söyledi.

Bir sigorta şirketi için kurdaki dalgalanmanın en büyük etkilerinden birinin araçların yedek parçalarındaki maliyet değişimi olduğunu ifade eden Pescarini, parçaların büyük bir kısmının dolar ve avroya endeksli durumda olduğunu, böylelikle karşıladıkları hasarların maliyetinde artışların görüldüğünü kaydetti.

Pescarini, 2018 yılında sigorta sektörünün olumsuz etkilendiği alanlarda, bu yıl normalleşme beklediklerini vurgulayarak, "Sigorta şirketlerinin fiyatlandırma stratejilerinde de normalleşme bekliyorum. 2019'da tavan fiyat ve havuz uygulamasında değişiklik olup olmayacağı sektörü etkileyen diğer konulardan olacak. 2019'da enflasyon ve faiz oranlarındaki normalleşme ile birlikte sigorta şirketlerinin asıl odaklanacağı konu teknik karlılıkları olacaktır. Bizim de kuvvetli olduğumuz ve sonuçlarımızı iyileştirmek istediğimiz taraf burası zaten." diye konuştu.

Generali Sigorta olarak zorlu bir ortamda elde ettikleri başarılardan dolayı memnuniyet duyduklarını anlatan Pescarini, 2018 yılını hem satışlar hem de karlılık anlamında planladıklarının ötesinde performans gösterdiklerini aktardı.

Pescarini, 2019 yılında Generali Sigorta'da birçok yeniliğin görüleceğini belirterek, 2018'de yeni başlattıkları projeler için bu yılın hızlanma ve sigorta sektörüne tam anlamıyla girme anlamına geleceğini kaydetti.

Geçen yıl "Bildiğin gibi değil" mottosunu hayata geçirdiklerini ifade eden Pescarini, "Çalışanlarımız için ofisimizi tekrar yeniledik ve sosyalleşebilecekleri alanlar yarattık. Açık ofis mantığıyla çalışıyoruz. Akıllı çalışma sistemini başlattık. Haftada en az 1 gün evlerinden veya istedikleri bir yerden çalışmasını olanaklı hale getirdik. İnsanları kontrol etmek yerine yetkilendiriyoruz. Çalışanların ofiste dakikalarını saymak yerine başardıklarıyla ilgileniyoruz. 2019'da çalışanlarımıza dijitalleşen dünyada sahip olmaları gereken yetkinleri kazandırmayı ve onları daha da geliştirmeyi arzuluyoruz." diye konuştu.





- "'Benim Kaskom' ile neye ihtiyacınız varsa onu alıyorsunuz"





Pescarini, ürünlerini tamamen müşterilerin ihtiyacına göre şekillendirebileceği bir hale getirdiklerini ve bunun da ilk örneğinin "Benim Kaskom" olduğunu aktararak, "Yeni ürünümüze müşterilerin ulaşabilecekleri platformları da yeniledik. Web sitemiz mobil öncelikli olarak tamamen yeniden tasarladı. Acentelerimizin için GATE adını verdiğimiz yeni bir acente portalı oluşturduk böylece acentelerimizin de satış araçları tamamen yenilendi. Segmentine göre acentelerimize sunduğumuz hizmetler, kampanyalar farklılık gösteriyor." dedi.

"Benim Kaskom" ürününün, genel olarak sigorta, kasko ürününü anlama ve satın almanın farklı bir yolu olduğunu ifade eden Pescarini, şunları anlattı:

"Türkiye'de eskiden kasko almanın tek yolu, sigorta şirketinin sizin için sunduğu full paketi satın almaktı. Müşterilere 'kaskonuzla satın aldığınız teminatlar neler?' diye sorduğunuzda sadece yüzde 5'i 3'ten fazla teminatı sayabiliyor. Dolayısıyla kasko alırken müşterilerin ne aldığını anlamasıyla ilgili müthiş bir problemimiz vardı. Bugün alınan kasko ürününü 5 ana modüle ayırdık. Mini Onarım ve İkame Araç Paketi, Hırsızlık Paketi, Doğal Afet Paketi, İhtiyari Mali Mesuliyet ve Kişisel Koruma Paketi, Aksesuar Paketi olmak üzere farklı paketler oluşturduk.

Bir sepet mantığıyla bunlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz. 'Benim Kaskom' ile hangi teminata ihtiyacınız varsa onu alıyorsunuz. Normalden farklı olarak kaskoya ne kadar bütçeniz olduğunu bize bildiriyorsunuz. Biz de sizin paketinizi buna göre şekillendiriyoruz. Buna fiyatını kendin belirle özelliği diyoruz. Her müşterinin kendi bütçesine göre kasko poliçesi önerebiliyoruz. Benim Kaskom ürünün diğer faydası da sitemizi ziyaret edip verdiğiniz bilgilerle yaşınız, aracınızın markası, yaşadığınız yer gibi bütün bilgileri bir araya getirip size hangi paket uyacaksa kişiselleştirilmiş paket sunuyoruz."

Pescarini, ilk sonuçlara baktıklarında müşterilerin hala yüzde 70'i full paketi tercih ettiğini ancak her 3 müşteriden 1'inin paketinden bazı teminatları çıkarıp kasko paketini ona göre şekillendirdiğini belirterek, hırsızlık ve doğal afet teminatlarına gösterilen ilginin çok yüksek olduğunu, bazı müşterilerinin asistans, yedek araç, kişisel koruma gibi modülleri ihtiyaca göre şekillendirebildiğini dile getirdi.



