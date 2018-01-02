"Geniş ürün skalasıyla gıda ürünleri ihraç ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin bugün Avrupa'dan Amerika'ya kadar birçok ülkeye, geniş ürün skalasıyla gıda ürünleri ihraç ettiğini belirterek, "Ancak bununla kesinlikle yetinmemeli, tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımızı artırmak amacıyla ihracat pazarımızı geliştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın aralık ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2017'nin Türkiye ekonomisi için adeta rekorlar yılı olmaya devam ettiğini aktaran Kaan, "Yılın ilk 2 çeyreğinde sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 5,4 büyüyen ekonomimiz, üçüncü çeyrekte yüzde 11,1'le çok güçlü bir performans sergilemişti. Büyüme oranlarındaki sıçramaya paralel olarak yıl genelinde toplam ihracatın 157,1 milyar dolara çıkması ve tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaşması, Türkiye ekonomisi için bir diğer sevindirici gelişme oldu." ifadelerini kullandı.



Kaan, MÜSİAD olarak birçok vesileyle dile getirdikleri gibi orta ve uzun vadede güçlü büyüme performansının sürdürülmesi için ihracatın mutlak suretle artırılması ve dış talebin büyümeye katkısının kalıcı bir şekilde pozitife dönmesi gerektiğini kaydetti.





- "Tarım ve gıda ürünlerini, son derece önemli görüyoruz"





Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin mevcut ihraç ürünleri içerisinde tarım ve gıda ürünleriyle birlikte yüksek teknolojili ürünlerin öneminin oldukça büyük olduğunu vurgulayarak, "Tarım ve gıda ürünlerini, ihracatımızın daha geniş bölgelere yayılması açısından son derece önemli görüyoruz." yorumunu yaptı.



Türkiye'nin bugün Avrupa'dan Amerika'ya kadar birçok ülkeye, geniş ürün skalasıyla gıda ürünleri ihraç ettiğini belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Ancak bununla kesinlikle yetinmemeli, tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımızı artırmak amacıyla ihracat pazarımızı geliştirmeliyiz. Dış ticarette bugün geldiğimiz aşamada, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payı ise maalesef düşük bir seviyede. Bu payı artırabilmek için yüksek teknolojili sanayilerde yatırım ve üretim, ihracat odaklı olarak daha kapsamlı desteklenmelidir. İhracatçımıza sağlanacak bu imkanlarla, önümüzdeki dönemde ihracatta 157,1 milyar dolarlık mevcut seviyenin de aşılacağına ve net dış talebin ekonomik büyümeye olan katkısının artacağına inanıyoruz."



