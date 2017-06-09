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Genler gözden zihin okuma yeteneğini etkiliyor

Bilim adamları, insan DNA'sının, diğer bir insanın düşüncelerini ve hislerini gözlerinden okuma yeteneğini etkilediğini ortaya koydu.

Genler gözden zihin okuma yeteneğini etkiliyor

ANKARA (AA) - Sonuçları "Molecular Psychiatry" dergisinde yayımlanan çalışmada, genlerin, gözlerden zihin okuma kabiliyetini etkilediği bildirildi.

Çalışma, Cambridge Üniversitesi doktora öğrencisi Varun Warrier, Cambridge Üniversitesi Otizm Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Simon Baron-Cohen ve Paris Diderot Üniversitesi ve Pasteur Enstitüsünden Thomas Bourgeron liderliğinde yürütüldü.

Cambridge Üniversitesinden bir grup bilim adamı, 20 yıl önce, "Gözlerden Zihin Okuma Testi" adını verdikleri bir "bilişsel empati" testi geliştirmişti.

Bu test, kişilerin, bir diğer kişinin yalnızca gözlerine bakarak ne düşündüğünü yada ne hissettiğini hızlıca anlayabildiğini göstermişti.

Test aynı zamanda, bazı kişilerin, bu konuda diğerlerinden daha yetenekli olduğunu ve kadınların bu testten aldıkları ortalama puanının erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Aynı ekip, Fransa, Avustralya, Hollanda'dan bilim adamları ve 23andMe genetik şirketi ile birlikte dünya genelinde 89 bin kişi üzerinde yeni bir test uyguladı.

Sonuçlar, kadınların ortalama olarak bu testten daha iyi puan aldığını gösterdi.

Ekip, genlerin Göz Testi üzerindeki performansı etkilediğini doğruladı ve kadınlarda "gözlerden zihni okuma" yeteneği ile ilişkili olan 3. kromozomdaki genetik farklılıkları tespit etti.

Çalışmada, erkeklerin Göz Testi performansının, 3. kromozom bölgesinde belirli genlerle ilişkisi olmadığı da ortaya çıkarıldı.

Muhabir: Zehra Ulucak

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Anahtar Kelimeler:
BilimCambridge ÜniversitesiDNAZihni Okuma
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