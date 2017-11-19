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George Mason Üniversitesinde Rohingya konferansı

- Arakanlı Müslümanların durumunun masaya yatırıldığı konferansta konuşan uzmanlar, ABD yönetiminin Arakan krizi konusunda somut adımlar atması gerektiği konusunda birleşti

George Mason Üniversitesinde Rohingya konferansı

WASHINGTON (AA) - Washington'da düzenlenen konferansa katılan uzmanlar, ABD yönetiminin Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet karşısında harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

George Mason Üniversitesinde gerçekleştirilen Rohingya konferansına, Myanmar Görev Gücü adlı bağımsız kuruluşu temsilen Robert Marro, ABD'li önde gelen Müslüman aktivistlerden Naeem Baig ve kısa bir süre önce Arakan'ı ziyaret eden AA muhabiri Safvan Allahverdi konuşmacı olarak katıldı.

Marro, Rohingya'daki haksızlıkların tüm dünyaya duyurulması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini kaydederek, "Bu soykırım durdurulmalı" çağrısında bulundu.

- ABD yönetimine çağrı

Rohingya'daki katliamlardan dünyanın yeni yeni haberdar olduğunu ifade eden Marro, "Washington'daki Myanmar Büyükelçiliğinin önünde yürümekten daha fazlası yapılmalı. ABD Kongresi bu konuyu daha fazla konuşmalı ve yönetim şiddete karşı adımlar atmalı." değerlendirmesini yaptı.

Baig ise Bangladeş'e göç eden Arakanlı Müslümanların durumunun içler acısı olduğuna işaret ederek, "Herkes oradaki yokluğa çare olabilecek bir şeyler yapmak için çalışmalı." dedi.

- AA muhabirinin Arakan gözlemleri ilgi topladı

Kısa bir süre önce bölgeye giden ve Arakanlı Müslümanların durumunu yerinde izleyen AA muhabiri Allahverdi'nin kişisel gözlemlerini ise dinleyiciler büyük ilgiyle dinledi.

"Gördüklerim karşısında şoka uğradım. Bir insanın bu tür bir kötülüğü nasıl işleyebileceğini anlamam mümkün değil." ifadelerini kullanan Allahverdi, gördüklerini "vahşetin ötesinde" sözleriyle nitelendirdi.

Allahverdi, "Bana göre orada süren şey bir soykırımdır ve ilgili yetkililer aynı noktada buluşana kadar Arakanlı Müslümanların kaderinin Ruanda ve Bosna'daki gibi olmasından korkuyorum." yorumunu yaptı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 620 bini geçtiği bildiriliyor. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan en az 3 bininin hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDArakanRohingya
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