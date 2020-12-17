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Gerenli “Başkanlar” toplantısında

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, korona virüs tedbirleri kapsamında Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen Marmara Bölgesi İlçe ve Belde Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Gerenli “Başkanlar” toplantısında

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, korona virüs tedbirleri kapsamında Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen Marmara Bölgesi İlçe ve Belde Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda belediyelerin hizmet üretmede karşılaştığı sorunlar ve,istihdam politikaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Başkan Gerenli korona virüs salgını nedeniyle Zoom üzerinden video konferans şeklinde gerçekleştirilen Marmara Bölgesi İlçe ve Belde Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasının ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun gündeme ilişkin sunum gerçekleştirdi. 

Sorunlar masaya yatırıldı

Marmara Bölgeside ilçe ve belde belediye başkanlarının katılım gösterdiği toplantıda belediyelerin hizmet üretmede karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Bunun yanı sıra belediyelerin gençlik ya da istihdam politikaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı belediye başkanlarının dilek ve temennileriyle sona erdi. 

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Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat GerenliMarmara Bölgesi İlçe Ve Belde Belediye Başkanları Toplantısı
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