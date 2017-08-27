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Geri Gönderme Merkezinden kaçan 6 yabancı uyrukludan 4'ü yakalandı

- Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olabilecekleri iddiasıyla sınır dışı işlemleri için bekletilen 4 Özbekistan uyruklunun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinden kaçtı - Zanlılardan 4'ü yakalandı, Özbekistan ve Ukrayna uyruklu 2 kişi aranıyor

Geri Gönderme Merkezinden kaçan 6 yabancı uyrukludan 4'ü yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde pencerenin demir parmaklıklarını kırıp kaçan Özbekistan ve Ukrayna uyruklu 6 zanlıdan 4'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye geldikten sonra terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olabilecekleri iddiasıyla İstanbul'da yakalanan Özbekistan uyruklu İ.H, S.K, J.P. ve A.N. ile sahte evrakla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Ukrayna uyruklu R.K. ve A.L, sınır dışı edilmek üzere Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Sınır dışı işlemleri için bekletilen 6 yabancı uyruklunun geçen Salı günü kaldıkları merkezin birinci katındaki pencere parmaklıklarını kırıp bahçe duvarından atlayarak kaçmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarında yapılan inceleme sonrası Özbekistan uyruklu J.P, S.K. ve İ.H. ile Ukrayna uyruklu R.K. Menemen İlçe Garajı yakınlarında yakalandı.

Kaçan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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