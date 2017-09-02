Geri manevra yaparken anneannesinin ölümüne neden oldu

RİZE (AA) - Rize'de geri manevra yapan sürücü, kamyonetin arkasında duran anneannesini fark etmeyip ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Veliköy'de, V.M, Kurban Bayramı dolayısıyla anneannesi Meryem M. ile mezarlığı ziyaret etti.

V.M, ziyaretin ardından mezarlıktan ayrılmak için 53 DM 371 plakalı kamyonet ile geri manevra yaparken aracın arkasında duran anneannesi Meryem M'yi fark etmeyerek, çarptı.

Çevredekilerin yardımı ile otomobilin altında çıkarılan Meryem M, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meryem M. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.