GESTAŞ bayramda 21 gemiyle sefer yapacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 21 gemiyle aralıksız sefer planlaması yaptı.

GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, şirketlerinin 10 günlük bayram tatili için gerekli önlemleri alıp, hazırlıklarını yaptığını belirtti.

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Gökçeada ve Güney Marmara hattında araç ve yolcu taşımacılığını yürüttüklerini hatırlatan Uslu, bayram yoğunluğu öncesinde kiralık olarak filolarına yeni gemiler kattıklarını ifade etti.

Filodaki gemi sayısını 21'e çıkardıklarına işaret eden Uslu, "GESTAŞ ailesi olarak yoğun bir yaz dönemini geride bıraktık. Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara adalar hattında 19 feribot ile yoğun seferler gerçekleştirdik. Hizmet verdiğimiz hatlarda geçen yıla oranla araç ve yolcu sayısında önemli bir artış söz konusuydu. Bizler de yoğun günlerde ortalama 408 sefer, saatte ortalama 17 sefer, saatte ortalama 685 araç, 7 gün, 24 saat karşılıklı saatsiz seferlerle yaz dönemini başarıyla atlattığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Adalara gideceklere daha hızlı ulaşım için online bilet önerisi

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün süreceğini aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Önümüzde 10 günlük bir Kurban Bayramı tatili var. Bu bayramda da hizmet verdiğimiz bölgelere yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da hızlı ve güvenli ulaşım prensibi çerçevesinde sizleri sevdiklerinize ulaştırmaya çalışacağız. Özellikle Bozcaada ve Gökçeada hattında online bilet hizmetimiz, yolcularımıza büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Seferlerimize online kontenjan dışında da araç alımları yapılmaktadır. Yoğunluk durumuna göre online kontenjanda anlık düzenlemeler yapabiliyoruz. Tatil için adaları tercih edecek yolcularımızın daha hızlı ulaşım için online bilet almalarını tavsiye ediyor, dönüş rezervasyonlarını da önceden yapmalarını öneriyoruz. Bayram tatili süresince Bozcaada ve Gökçeada'da 2 olan gemi sayımızı 3'e çıkartacağız. Bayram tatili öncesinde ekstra gemiler kiralayarak filomuzu genişlettik. İlk defa filomuzda 21 gemiyle hizmet vereceğiz. İki adada 3 gemiyle sık seferlerle tatilcilere daha hızlı bir deniz ulaşımı sağlamayı planlıyoruz.

Çanakkale Boğaz hattında da, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 8, Lapseki-Gelibolu hattında 4 gemiyle 24 saat boyunca saatsiz seferlerimiz devam edecek. Deniz otobüsümüzü de yoğunluk ve ihtiyaç durumlarında farklı hatlarda değerlendireceğiz."







