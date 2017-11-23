"Geveze Berber" yarın akşam sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Tanzimat Dönemi'nde geçen, "Geveze Berber-Bir Evlilik Komedisi" adlı oyun, yarın tiyatroseverlerle buluşacak.

Küçükçekmece Belediyesince, Sefaköy Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunun yönetmeni ve oyuncusu Fercan Bay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiyatro oyunuyla insani değerleri, seyirciye yansıtmak istediklerini dile getirdi.

Bay, tiyatro ve sanatı halkla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Dünya var olduğundan bugüne devam eden, 'kız babalarının çoğunun damadın ahlakı ve karakteri yerine öncelikle işi ve evini sorması', birbiriyle evlenmek isteyen gençlerin kavuşmasına engel oluyor. Tiyatro BAHT olarak biz, insanı insan yapan değerleri, insanca ve tiyatro diliyle anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

Müzikal güldürü türündeki oyuna ilişkin bilgi veren Bay, şunları kaydetti:

"Sözlüsüyle buluşmaya gidecek olan Osmanlı beyefendilerinden Firuz Bey, tıraş olmak için eve kendi berberini çağırır fakat kendi berberi yerine geveze berber Hamdi Efendi gelir. Hamdi Efendi'nin bitmek bilmez gevezeliği nedeniyle Firuz Bey, sözlüsü Nesibe Hanım'la buluşmasına geç gider. Sözlüsüne durumu açıklayacakken sözlüsü Nesibe Hanım'ın halası Rukiye Hanım odaya girer ve Firuz Bey masanın altına saklanmak zorunda kalır. Nesibe Hanım'ın hizmetçisi Safinaz ile geveze berber Hamdi Bey'in kurnazlıklarının yanı sıra Nesibe Hanım'ın 'dediğim dedik' olan babası Şaban Efendi'nin de duruma müdahale etmesiyle yaşanan tüm tersliklere ve komik olaylara rağmen müzikal oyunumuz mutlu sonla bitiyor."

Tanzimat dönemi tiyatro ve mizah sanatının en önemli temsilcisi Ali Bey'in yazdığı özgün komedi eseri, Yılmaz Öğüt tarafından uyarlandı.

Dorukhan Kenger, Can Seçki, Başak Taner, Aziz Çoban, Fercan Bay, Merve İbiş, Kemal Ağar ve Hatice Ulutepe'nin rol aldığı eser, yarın 20.00'de izlenebilecek.