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Geyik-Karaca Üretme İstasyonu'nda çalışmalar sürüyor

- Yaban hayvanları için iyileştirme merkezi olarak kullanılan İstanbul Polonezköy'deki Geyik-Karaca Üretme İstasyonu'nda 15 kızıl geyik ve 16 karaca bulunuyor

Geyik-Karaca Üretme İstasyonu'nda çalışmalar sürüyor

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığının İstanbul Polonezköy'deki Geyik-Karaca Üretme İstasyonu'nda, güçten düşmüş, annesiz kalmış yavruların bakım ve tedavileri yapılıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Polonezköy'deki Geyik-Karaca Üretme İstasyonu'nda yaban hayvanları için çalışmalar sürdürülüyor.

Yaralanmış, güçten düşmüş, annesiz kalmış yavruların bakımları ve tedavileri bu istasyonda yapıldıktan sonra hayvanlar etrafı korunaklı olan yaban hayvanı üretme yerleştirme sahalarında ormana bırakılıyor.

Özellikle karacalar için iyileştirme merkezi olarak kullanılan Polonezköy Geyik-Karaca Üretme İstasyonu'nda 15 kızıl geyik ve 16 karaca bulunuyor.

İstasyonda 2016'da dünyaya gelen "Kiraz" ve "Fındık" isimli ikiz yavru karacalar da üretme istasyonunda büyümeye devam ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yaban hayatındaki dengenin sağlanması ve yaban hayvanlarının sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmesi için yaptıkları çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Üretme istasyonlarında tedavileri sağlanan ve yetiştirilen memeli yaban hayvanlarının zaman zaman tabiata bırakıldığını kaydeden Eroğlu, "Bu şekilde hem popülasyonlarını devam ettirip, çoğalmalarını hem de tabii çeşitliliğin korunmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.






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Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluPolonezköy Geyik-Karaca Üretme İstasyonu
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