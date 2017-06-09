Gezen çadırda karne heyecanı yaşadılar

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İmece İnisiyatifi Derneğinin kurduğu "gezen çadır okulda rehabilitasyona yönelik eğitim alan Suriyeli çocuklar, kendilerine verilen başarı belgesiyle karne heyecanı yaşadı.

Suriyelilerin Yunan adalarına geçmek için kullandığı önemli geçiş noktaları arasında yer alan Çeşme ilçesinde 7 üniversite öğrencisi ve bir esnafın öncülüğünde 4 yıl önce kurulan İmece İnisiyatif Derneği, okullarından uzakta kalan ya da daha önce okul heyecanı yaşamamış Suriyeli çocuklara eğitim veriyor.

İzmir'in farklı bölgelerinde yaşayan Suriyelileri düzenli olarak ziyaret eden dernek gönüllüleri, sığınmacılara yardım ulaştırıyor.

Yaşadıkları zorluklardan olumsuz etkilenen çocuklara yönelik çalışmalar da yapan dernek, Suriyelilerin yoğun olduğu semtlere haftanın belirli günlerinde "gezen çadır okul" kuruyor. Buraya davet edilen Suriyeli çocuklara da savaş nedeniyle yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için çeşitli eğitim veriliyor.

Çeşitli nedenlerden dolayı okul imkanından uzak kalan Suriyeli çocuklar, verilen bu eğitimlerden dolayı başarı belgeleri alıyor.

Derneğin genel sekreteri Bigenur Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları çadırlarda temel bazı eğitimler verdiklerini söyledi.

Haftanın 5 günü farklı noktalarda olduklarını ifade eden Karataş, ulaşabildikleri çocuklara okula gitme hissini tattırdıklarını dile getirdi.

Gezen çadır okul uygulamasına 4 ay önce başladıklarını hazırlatan Karataş, "Eğitim daha çok rehabilite amaçlı. Çadırımızı kurup sıraları koyuyoruz. Öncelikle boyama ve kukla yapıyoruz. Onları eğlendirecek, kamp ortamından çıkaracak, mutlu olmalarını sağlayacak şeyler yapıyoruz." diye konuştu.

Karataş, gönüllü öğretmenlerin daha önce okula gidememiş ya da Suriye'den çıkınca eğitimi yarım kalmış çocukların yaşlarına uygun temel bilgiler öğretmeye çalıştığını aktardı.

Öncelikle göçleri boyunca karşılarına çıkacak Latin alfabesini öğrettiklerini vurgulayan Karataş, şöyle konuştu:

"Verdiğimiz bir akademik eğitim değil. Çadır okuldaki amacımız çocukların, göç hayatlarında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için bir şeyler öğrenmelerini sağlamak. Çünkü Yunan adalarına geçiyorlar, oradan Avrupa'ya gidiyorlar. En azından Latin alfabelerini bilmelerinin işine yarayacağını düşünüyoruz. Çocukların kendilerini okulda hissetmelerini hedefliyoruz. Çocuklar bu durumdan çok memnun. Okula gelirken süslenip, kendilerini psikolojik olarak hazırlayıp geliyorlar."

- Karne heyecanı var tatil yok

Karataş, Suriyeli çocukların da diğer çocuklar gibi karne heyecanı yaşaması için onlara "başarı belgesi" verdiklerini anlattı.

Suriyeli çocukların yaz tatiline girmediğini, eğitimlerin süreceğini aktaran Karataş, "Bu belgeyle, 15 haftalık eğitimin sonunda 'sen iyi bir öğrencisin, çok güzel katılım sağladın' deyip teşekkür ediyoruz. Aslında bir karne vermiyoruz ama o heyecanı yaşatmak için bir şey yaptık. Onlar için bu evrakın belki hayatlarında bir anlamı olur diye düşünüyoruz. Yaz tatili yok ama o heyecanı hissetsinler." dedi.

Derneğin gönüllüsü Mazhar Başyiğit de Çeşme'de askerlik yaptığını, bu sırada göçmenlerin yaşadığı zorluklara şahit olduğunu kaydetti.

Askerliğini yaptıktan sonra Çeşme'de tanıştığı İmece İnisiyatifine destek olmaya karar verdiğini belirten Başyiğit, "Türkçe öğretmeniyim. Atanamadım. Burada çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yaş gruplarına göre öğretebileceklerimizi öğretiyoruz, hayata dair şeyleri öğretiyoruz." şeklinde konuştu.

İmece İnisiyatif Derneğine destek için İzmir'e gelen Almanya milli takımının eski kalecilerinden Timo Hildebrand da Suriyeli çocuklarla oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Gazetede gördüğü bir haberden etkilenerek İzmir'e gelmeye karar verdiğini anlatan Hildebrand, sakatlığı nedeniyle futbolu bıraktığını, yardım kuruluşlarına destek vermeye çalıştığını söyledi.











