Gezginci arıcılar ayçiçek balı için Trakya'da

TEKİRDAĞ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Çam balı sağımını yapan çok sayıda gezginci arıcı, ayçiçek balı için Trakya bölgesine geldi.

Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şakir Ada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın ayçiçeği üretimi kadar arıcılık için de önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Son yıllarda artış gösteren gezginci arıcıların ağırlıklı olarak Türkiye'nin ayçiceği üretiminin yüzde 75'ini gerçekleştiren Trakya bölgesini mesken tuttuğunu belirten Ada, şunları kaydetti :

"Trakya gezginci arıcıların en uğrak yeri. Arıcılar, özellikle ayçiçeğine geliyor. Bizim normalde il bazında 50 bin kovanımız var. Bu rakamın 5-6 misli arıcı dışarıdan gelir. Çiftçiler olarak, Trakya olarak gezginci arıcılara muhtacız. Arının esas faydası sadece bal, polen, arı sütü değil. Esas faydası polinasyona yaptığı katkıdır. Gerek yağlı tohum bitkilerinde olsun, gerek orman bitkilerinde doğada polinasyona yapmış olduğu katkı, bal ve arı sütünden daha faydalı. Gezginci arıcıları Trakya çiftçisi olarak her zaman bekleriz."

Ada, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin gezginci arıcıların uğrak yerlerinden olduğunu ve gezginci arıcıların kovanlarını daha uygun yere koymalarında yardımcı olabileceklerini belirtti.

- "Trakya'dan memnunuz"

Gezginci arıcılardan Mehmet Babacık, Muğla'dan yola çıktığını ve oradan Ankara'ya gittiğini ifade etti.

Daha sonra Tekirdağ'a ayçiçek balına geldiğini anlatan Babacık, "Burası bal için verimli. Fiyatlarda, bal üretimi de burada iyi durumda. Şu anda bal konusunda Trakya'dan memnunuz. 300 kovanım var. Şu anda 3 kovandan 1 teneke bal alıyorum. 2 kovandan 1 teneke bal alan arkadaşlarımız da var. Eskiden 6 kovandan 1 teneke bal alırken şu anda 2 kovan bir teneke bal veriyor." dedi.

Babacık Tekirdağ'dan sonra Muğla'ya çam balına döneceklerini söyledi.

Bir diğer gezginci arıcı Şefik Doğanay ise 12 yıldan beri gezginci arıcılık yaptığını yazın Tekirdağ'a kışın ise Bodrum'a gittiğini kaydetti.

Doğanay, arı üreticilerinin verim yüksek olduğu için Tekirdağ'ı tercih ettiğini aktararak, "Gezginci arıcıların tercih yeri Tekirdağ ve Trakya. Burada verim ve balın kalitesi güzel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.