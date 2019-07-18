“Gezginleri, Bali'yi THY kalitesiyle keşfetmeye çağırıyoruz“

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal, "Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolları olarak dünyanın dört bir yanında gezginleri, Endonezya ve Bali’yi THY kalitesiyle keşfetmeye çağırıyoruz." dedi.



THY Yönetim Kurulu Üyesi Birdal, THY'nin dün İstanbul'dan Bali'ye ilk direkt seferini gerçekleştirmesinin ardından bugün adaya bağlı Nusa Dua kentinde, Endonezya Turizm Bakan Yardımcısı Nia Niscaya ile görüştü.



Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Birdal, THY'nin havacılıktaki başarılarına değindi.



Birdal, THY'nin 320'yi aşan uçak sayısıyla dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolları konumunda olduğunu belirterek "Asya ve Avrupa'nın buluştuğu İstanbul'un stratejik merkez konumu, Bali'yi 300'den fazla uluslararası destinasyona bağlamamıza imkan vermektedir." dedi.



İstanbul'da inşa edilen yeni havalimanının artan talepleri karşılayan eşsiz bir havacılık merkezi olduğunun altını çizen Birdal, "İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandıktan sonra bugün 90 milyon olan senelik yolcu kapasitesini 200 milyona çıkaracaktır.



Tüm havacılık tutkunlarını konumu, kapasitesi ve yenilikleriyle küresel sivil havacılığın merkezi olacak ve hava yolları ulaşımını dönüştürecek bu tesisi deneyimlemeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.



Birdal, İstanbul-Bali seferlerinin, hava yolunun kapsamlı filosuna dahil olan ve şehit Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmak için doğum yeri "Maçka" ile adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner ile yapılacağı müjdesini verdi ve uçağın özelliklerini basın mensuplarıyla paylaştı.



"Dost ve kardeş Endonezya'da daha fazla büyüme azmindeyiz"



Bali'nin dünyanın en gözde turist destinasyonlarından biri olduğunu hatırlatan Orhan Birdal, "Ortak değerlere sahip olduğumuz, misafirperverliği ve unutulmaz deneyimleriyle tanınan bir ülkedeyiz.



THY olarak dost ve kardeş Endonezya’da daha fazla büyüme ve ülkemiz arasındaki bağları daha güçlendirme azmindeyiz." ifadesini kullandı.



Birdal, Endonezya ile daha yakın ilişkiler ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak "Birlikte bu güzel adada nice başarılı adımlar atmayı temenni ediyoruz. Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolları olarak dünyanın dört bir yanında gezginleri, Endonezya ve Bali’yi THY kalitesiyle keşfetmeye çağırıyoruz." dedi.



Endonezyalı Bakan Yardımcısı Nia, THY'nin büyüyen uçuş ağına vurgu yaparak "İstanbul Avrupa'nın büyük bir aktarma merkezi. Diğer tarafta Bali, dünyaca tanınan gözde bir destinasyon." değerlendirmesinde bulundu.



Nia, "THY'nin yeni rotasının Endonezya'ya yabancı turist sayısını artırmasını umuyoruz. İstatistikler, Endonezya'ya yabancı turistlerin yüzde 75'inin hava yoluyla geldiğini gösteriyor. THY'nin geniş uçuş ağı, bu fırsatı daha da büyütmeyi vadediyor." diye konuştu.



Bali'ye direkt sefer başlatarak turistik adanın tanıtılmasına katkı sağladığı için THY'ye teşekkür eden Bakan Nia, "Bu hamlenin hava yolu şirketinin işi ve bizim turizmimiz için iyi olacağından eminim." şeklinde konuştu.



Nia, ağustostan itibaren her gün İstanbul-Bali seferi düzenleneceğini kaydetti.