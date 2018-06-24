GİB Başkanı Ertürk son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Gelir İdaresi (GİB) Başkanı Adnan Ertürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Ertürk için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ertürk'ün yakınlarıyla taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Ağbal, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masis Yontan, eski DSP Genel Başkanı Masum Türker, milletvekilleri, iş adamları ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Başbakan Yıldırım, cenaze namazının ardından Ertürk'ün tabutuna omuz verdi.

Tören boyunca Ertürk'ün fotoğrafını taşıyan koruması Resul Koyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ertürk'ün cenazesi, İncek Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Adnan Ertürk kimdir?

Ertürk, 1968 yılında doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2002 yılında ABD'de University of Illinois'de tamamladı.

Ertürk, 1991–1995 yıllarında Maliye Müfettiş Yardımcısı, 1995–2001 yıllarında Maliye Müfettişi, 2001–2003 yıllarında da Maliye Başmüfettişi olarak görev yaptı. 2003 yılının Ağustos ayında Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığına atanan Ertürk, Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduktan sonra Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak aynı görevine devam etti. 2006'da Gelir İdaresi Daire Başkanlığına, 2007'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına, 2009'da Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına, 2011'de ise Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Ertürk, 2014'te Gelir İdaresi Başkanı olarak görevlendirilmişti.