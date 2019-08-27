Gıda güvenirliği enine boyuna tartışılacak

İstanbul Fuarcılık’ın düzenlediği, Ticaret Bakanlığı, Akdeniz İhracatçıları Birliği, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ve KOSGEB tarafından desteklenen CNR Food İstanbul Fuarı bu yıl da ziyaretçilerinin karşısına özel etkinliklerle çıkmayı planlıyor.



"Tüketici güvenilir ürüne ne kadar ulaşabiliyor"



Güvenilir Ürün Platformu desteği ile, CNR Food İstanbul Fuarı’nda düzenlenecek olan ‘Güvenilir Ürün ile Tüketici Buluşmaları‘ başlıklı oturumda, Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Özer Ergün yanı sıra Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen ve Aktaşlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş konuşmacı olarak yerini alacak. Güvenilir ürün üretmenin sanayiciye pozitif etkileri, tüketici güvenilir ürüne ne kadar ulaşabiliyor, güvensiz ürünü diğerlerinden nasıl ayırt ederiz gibi konu başlıklarının masaya yatırılacağı oturum Güvenilir Ürün Platformu desteği ile gerçekleştirilecek.



Güvenilir Ürün ile Tüketici Buluşmaları



Konusunda uzman birçok akademisyen, STK ve sanayi kurumunun destek verdiği Güvenilir Ürün Platformu 2009 yılından beri tüketici sağlığını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen ürün ve hizmetlerin güvenilir olanını arama ve farkındalık yaratma çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında etkinlikler düzenleyen platform, CNR Food İstanbul Fuarı’nda düzenlenecek ‘Güvenilir Ürün ile Tüketici Buluşmaları' isimli oturumda üretici ve tüketicilere seslenmeyi planlıyor.







