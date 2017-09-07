"Gıda ihracatında milyarlarca dolarlık fırsat var"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı (WorldFood Istanbul), Türk gıda sektöründeki en yeni ürün, hizmet ve teknolojileri bir araya getirdi.

ITE Turkey tarafından düzenlenen WorldFood Istanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 10 Eylül'e kadar sürecek fuarda, ürün, hizmet ve teknolojileriyle gıdanın üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar tüm süreçlerinde bulunan firmalar yer alacak.

Çok sayıda ülkeden uluslararası satın alma heyetinin de ağırlandığı fuarda, yurt dışı perakende ve zincir market firmaları Türk şirketleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Aşçılar Derneği de etkinlik süresince ünlü şef ve aşçılarla özel sunumlar yapacak.

ITE Turkey Gıda Grup Direktörü Semi Benbanaste, fuara ilişkin değerlendirmesinde, Türk gıda sektörünün her yıl büyüme kaydettiğini belirterek, WorldFood Istanbul'da sektörün paydaşlarını bir araya getirerek yeni iş fırsatları oluşturmayı ve ziyaretçileri gıda alanındaki gelişmelerden haberdar etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İhracatçılar için bu alanda milyarlarca dolarlık fırsat bulunduğuna işaret eden Benbanaste, bunun avantajlarından yararlanmak isteyenlerin fuarda yiyecek ve içecek alıcılarıyla iletişime geçebileceğini belirtti.