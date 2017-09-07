Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Hakkari Van EDAŞ ekonomi
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

"Gıda ihracatında milyarlarca dolarlık fırsat var"

- WorldFood Istanbul, Türk gıda sektöründeki en yeni ürün, hizmet ve teknolojileri bir araya getirdi - ITE Turkey Gıda Grup Direktörü Benbanaste: - "Türk gıda sektörü her yıl büyüme kaydediyor. İhracatçılar için bu alanda milyarlarca dolarlık fırsat bulunuyor"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı (WorldFood Istanbul), Türk gıda sektöründeki en yeni ürün, hizmet ve teknolojileri bir araya getirdi.

ITE Turkey tarafından düzenlenen WorldFood Istanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 10 Eylül'e kadar sürecek fuarda, ürün, hizmet ve teknolojileriyle gıdanın üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar tüm süreçlerinde bulunan firmalar yer alacak.

Çok sayıda ülkeden uluslararası satın alma heyetinin de ağırlandığı fuarda, yurt dışı perakende ve zincir market firmaları Türk şirketleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Aşçılar Derneği de etkinlik süresince ünlü şef ve aşçılarla özel sunumlar yapacak.

ITE Turkey Gıda Grup Direktörü Semi Benbanaste, fuara ilişkin değerlendirmesinde, Türk gıda sektörünün her yıl büyüme kaydettiğini belirterek, WorldFood Istanbul'da sektörün paydaşlarını bir araya getirerek yeni iş fırsatları oluşturmayı ve ziyaretçileri gıda alanındaki gelişmelerden haberdar etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İhracatçılar için bu alanda milyarlarca dolarlık fırsat bulunduğuna işaret eden Benbanaste, bunun avantajlarından yararlanmak isteyenlerin fuarda yiyecek ve içecek alıcılarıyla iletişime geçebileceğini belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GıdaWorldFood Istanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5