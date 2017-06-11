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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:

- "Maalesef İslam coğrafyasında Irak ve Suriye gibi önemli hadiseler ve iç çatışmalardan sonra Ortadoğu'yu bütünüyle kapsayabilecek, İslam alemini bütünüyle rahatsız edecek Katar merkezli bazı önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunların ramazan ayında gerçekleşiyor olması üzüntü verici bir durum"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:

BURSA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Maalesef İslam coğrafyasında Irak ve Suriye gibi önemli hadiseler ve iç çatışmalardan sonra Ortadoğu'yu bütünüyle kapsayabilecek, İslam alemini bütünüyle rahatsız edecek Katar merkezli bazı önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunların ramazan ayında gerçekleşiyor olması üzüntü verici bir durum." dedi.

Merkez Nilüfer ilçesindeki bir kafede düzenlenen sahur programında, eski AK Parti il ve ilçe başkanları, partililer ve eski ve yeni milletvekilleriyle bir araya gelen Çelik, burada yaptığı konuşmada, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu söyledi.

Ramazanın bu mesajını anlamayanlar olduğunu ve bu güzel ayda yakın coğrafyada birçok olumsuzlukların yaşandığını belirten Çelik, "Bursa'da uzun yıllar beraber siyaset yaptığımız arkadaşlarla sahurda bir araya gelerek birlik, beraberlik ve kardeşlik buluşmasını gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

Çelik, İslam coğrafyasında yaşananların Müslümanları derinden üzdüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Maalesef İslam coğrafyasında Irak ve Suriye gibi önemli hadiseler ve iç çatışmalardan sonra Ortadoğu'yu bütünüyle kapsayabilecek, İslam alemini bütünüyle rahatsız edecek Katar merkezli bazı önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunların ramazan ayında gerçekleşiyor olması üzüntü verici bir durum. Siyasette ve bölgede gelinen olayların ve hadiselerin mevcut halini ve muhtemel gelişmelerle ilgili uzun yıllar beraber siyaset yaptığımız arkadaşlarla Bursa merkezli birçok konuyu birlikte dostane bir şekilde sahur sofrasında değerlendiriyoruz. Uzun yıllar görmediğimiz arkadaşlarımızla bir araya gelme imkanı bulduk. Güzel bir buluşma gerçekleştirildi."

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de ramazan ayının maneviyat dolu olduğunu vurguladı. Bu ayda iftar ve sahur programlarıyla güzel buluşma ve kaynaşmaların yapıldığını dile getiren Altepe, eski dostlar ve aynı dönemde birlikte siyaset yaptıkları arkadaşlarıyla sahurda bir araya gelerek eski günleri yad ettiklerini kaydetti.

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BursaGıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı ÇelikSahur
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