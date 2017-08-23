Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, demokrasisi, birlik ve beraberliğinin sadece bu bölge için değil, dünya için de önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Fakıbaba, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic ile görüştü.

Bakanlık binasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fakıbaba, Saraybosna'daki temaslarının son derece başarılı geçtiğinin altını çizerek, "Türkiye için Bosna Hersek, Balkanlar'ın kilit ve en önemli stratejik noktalarından, Türkiye'nin en değer verdiği ülkelerden birisidir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, demokrasisi, birlik ve beraberliğinin sadece bu bölge için değil, dünya için de önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini en kısa zamanda yakalayacaklarına inandığını söyleyen Fakıbaba, "Amacımız, Bosna Hersek halkının tümünün refah seviyesinin yükselmesidir. Bunun en güzel göstergelerinden biri de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın şubelerinin Bosna Hersek genelinde eşit bir şekilde dağılmış olmasıdır. Ayrıca TİKA projelerinin de yine her tarafta eşit bir şekilde dağılmasına özen göstermektir. " dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Türkiye'ye desteği için de Bosna Hersekli yetkililere teşekkür eden Fakıbaba, Bosna Hersek'te FETÖ elemanları temizleninceye kadar bu desteğin sürecek olmasından dolayı da yürekten teşekkür ettiğini söyledi.





- "3-4 yıl içinde 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz"





Mirko Sarovic de toplantıda Bosna Hersek ekonomisi adına önemli birçok konuyu ele alma imkanı bulduklarını belirterek, Türkiye'nin Bosna Hersek'in en önemli ticari ortaklarından biri olduğunun altını çizdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında 700 milyon doları aşmasının planlandığını kaydeden Sarovic, bu rakamın daha yılın ilk yarısında 650 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

Özellikle tarım ürünleri ihracatının önemine değinen Sarovic, bunun üçte birini Türkiye'ye ihraç edilen ürünlerin oluşturduğunu söyledi.

Bakan Fakıbaba'nın, yılın son çeyreğinde Saraybosna'da iki ülkeden iş adamlarının katılımıyla bir iş forumu düzenlenmesini teklif ettiğini aktaran Sarovic, gelecek 3-4 yıl içerisinde 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sarovic, 2012 yılında tarım ürünlerinin Türkiye'ye ihracatının 6 milyon avro civarında olduğunu, 2016 yılında ise bu rakamın 135 milyon avrodan fazla olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye et ihracatına da değinen Sarovic, karayolu ile ilk sevkiyatın geçen haziran ayında yapıldığını ve şu ana kadar bin 300 tondan fazla kemiksiz dana etinin Türkiye'ye ihraç edildiğini ifade etti.





- Zvizdic ile görüştü





Fakıbaba, Saraybosna'daki temasları kapsamında ayrıca, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'le de bir araya geldi.

Hükümet binasındaki görüşme, başında görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.