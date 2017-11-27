Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Bulgaristan’da

SOFYA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Hem hayvancılık hem de tarım alanında Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkarmaya kararlıyız." dedi.

Bulgaristan’a iki günlük resmi ziyaret için gelen Bakan Fakıbaba, başkent Sofya’daki Ramada Otel'de düzenlenen Bulgaristan-Türkiye Tarım İş Forumu'nda konuştu, ardından Bulgaristan Tarım Bakanı Rumen Porojanov ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Fakıbaba, Bulgaristan-Türkiye Tarım İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, "Bulgaristan ile Türkiye ortak geçmişe, ortak kültüre ve ortak değerlere sahip karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliği temeline dayalı komşuluk ilişkilerini benimsemiş dost ülke konumundadır.” diye konuştu.

Komşuluk deyince, çocukluğunu geçirdiği mahalledeki komşularının ve Bulgaristan'ın aklına geldiğini anlatan Fakıbaba, Bulgaristan'dan tırlar geçtiğinde hep "komşunun turları" diye bahsederdik." ifadesini kullandı.

Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Birbirine yakın iklimler, coğrafyalar, toplumlar, insanların benzer karakterleri ve yaşam biçimleri yüzünden Türkiye'den Bulgaristan'a gelenler kendilerini Edirne'de, Kırklareli'ndeymiş gibi hissederler."

Fakıbaba, "15 Temmuz hain darbe girişiminde Bulgaristan kardeşliğinin gereğini yerine getirmiş, Türkiye'nin yanında kararlı bir duruşuyla ilk destek veren ülkelerden biri olmuştu. Kadim dostluğumuz ve iyi niyet karşılığının bir göstergesi olan bu dayanışma, takdire değerdir.” dedi.

İş forumuna, tarım sektörünün çok sayıdaki alanlarını temsil eden iş adamlarının katıldığını belirten Fakıbaba, 2016 yılında Bulgaristan ile gerçekleştirilen 4,5 milyar dolarlık ticaret hacminin yüzde 7'si tarımsal alanda olduğunu anımsattı.

Fakıbaba, bakan olarak ziyaretine gelen kişilerden birinin, Bulgar mevkidaşı Porojanov olduğunu anlatan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"İki hükümet bir araya gelip Bulgaristan'la Türkiye'nin nasıl iyi komşuluk örneğini göstereceklerini ve ele ele verdiğinde ekonomik olarak ülkelerini nasıl kalkındıracağının en önemli örneğini Bulgaristan ve Türkiye'nin göstereceğine, ben şahsen yürekten inanırım."

"Bölgenin güvenli limanı olan Türkiye, çevresindeki tüm sorunlarına rağmen istikrarlı bir şekilde yolunda devam etmektedir ve edecektir." diyen Fakıbaba, 2003 yılından bu yana ekonomisi ortalama yılda ortalama yüzde 5,9 büyüyen Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin daha da büyük olduğunu söyledi.

Bakan Fakıbaba, "Türkiye tarımsal potansiyelini dost ülkeleri ile paylaşmaya hazır. Ülkemizin gıda üretimi sadece 80 milyon vatandaşı değil de ülkeye sığınan 3 milyon göçmen ve 40 milyon turistin beslenme ihtiyacını karşılayabiliyor." dedi.

- Porojanov: "Türkiye bölgemizde bizim ana ticaret ortağımızdır"

Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakanı Rumen Porojanov da "Türkiye bölgemizde bizim ana ticaret ortağımızdır, dünyanın diğer ülkeleri ile yaptığımız ticaret hacmi bakımından en üst sıralarda yer alıyor." diye konuştu.

İki ülke arasında 2012 yılından bu yana canlı hayvan ticaretinin yapılmadığını ancak bunun önündeki engellerin kaldırılması konusunda mevkidaşı Fakıbaba ile ortak irade gösterdiklerini söyledi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmamasından kaynaklanan sertifika ve diğer formalitelerin yüzde 90 oranında çözüldüğüne belirten Porojanov, iki bakanlık arasında son dönemde yapılan 10 toplantının ardından önce küçükbaş, ardından büyükbaş canlı hayvan ihracatı konusunda olumlu sonuçlar beklediğini bildirdi.

- Hayvancılık ve tarım alanında ilişkiler en üst seviyeye çıkarılacak

Fakıbaba, Bulgar Bakan Porojanov ile bir araya gelmelerinin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bizim amacımız Bulgaristan ile ikili ilişkileri en üst seviyede tutabilmek. Bu bakımdan da Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak bu ilişkileri en üste seviyeye çıkarmayı benim görevim kabul ediyorum." dedi.

Porojanov'un, Türkiye'ye çok önem veren bir mevkidaşı olduğuna işaret eden Fakıbaba, "Hem hayvancılık hem de tarım alanında Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkarmaya kararlıyız. ‘Kazan-kazan’ temelli olacak bu ilişkilerin çerçevesinde bir eylem planını hazırlamaktayız. Hangi konularda daha verimli iş birliği yapılabilir, her ülke nasıl ihracat ve ithalatını artırabilir diye görüş birliği sağladık. Ben inanıyorum ki ticaret hacmimizi daha büyük rakamlara çıkaracağız, bu konuda iki taraf da çok kararlı, bunu görmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, Bulgaristan'da Türkiye'ye büyük ilgi duyulduğunu aktararak, "Türkiye'mizin çok büyük bir ülke olduğunu biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgede çok önemli bir lider olduğunu kabul ediyorlar. Bu, bizim için bir avantaj. Onun için buradayım. Bu avantajı iyi kullanmanın ve değerlendirmenin bizim görevimiz olduğunu kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.