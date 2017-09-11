Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Manisa'da

MANİSA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa'da tarımla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Fakıbaba'yı Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti MKYK üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber ve Uğur Aydemir ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Bakan Fakıbaba daha sonra konaklayacağı otelde tarımla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sırasında basın mensupları kısa süreli görüntü aldı.

Fakıbaba, yarın düzenlenecek basın toplantısıyla 2017 kuru üzüm rekoltesini açıklayacak.