Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğini ziyaret etti.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında, kent merkezinde bazı taziye ziyaretlerini katılıp, vatandaşlara başsağlığı diledi.

Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ve AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin ile Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine geldi.

Burada, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'ndan bilgi alıp polislerle sohbet eden Fakıbaba, "Huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz demeden çalışan polislerimize minnettarız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Dualarımız ve desteklerimiz daima sizinle." dedi.

Fakıbaba ile beraberindekiler daha sonra bir otelde düzenlenen 43. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Platform Toplantısına katıldı.

Toplantının, Şanlıurfa'da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fakıbaba, çalışmanın hayırlı olmasını temenni etti.