Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin başta ekonomi olmak üzere her alanda geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Bakan Fakıbaba, Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumuna katılmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Tarım Orman ve Su Yönetimi Bakanı Branislav Nedimovic ile bir araya geldi.

Belgrad'daki bir otelde gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmenin ardından iki bakan Eylem Planı imzaladı.

Fakıbaba, imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan'ın Türkiye için Balkanlardaki kilit ülkelerden biri konumunda olduğunu söyleyerek, Sırbistan'ın bölge barış ve istikrarı bakımından belirleyici aktör olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, ortak sınırı olmamasına rağmen Sırbistan'ı komşusu olarak gördüğünü kaydeden Fakıbaba, "İlişkilerimizin başta ekonomi olmak üzere her alanda geliştirilmesine önem veriyoruz." dedi.

Sırp mevkidaşı ile tarım alanında ikili iş birliğini ve ticareti görüşme imkanı bulduklarını aktaran Fakıbaba, Türk iş adamlarının Sırbistan'daki yatırımlarının sürekli arttığına işaret etti.

Fakıbaba, Sırp tarafının da Türk şirketlerine yönelik teşviklerini artırmasını talep ederek, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının güncel hale getirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.





- FETÖ uyarısı





Fakıbaba, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda da Sırbistan'ı uyararak, Sırbistan'ın, darbe girişimine ilk tepki veren ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

İlkeli duruşu için bir kez daha Sırbistan'a teşekkür eden Fakıbaba, "Yeni Sırbistan hükümetinin de bu şahıslara, özellikle de FETÖ bağlantılı okul ve dil kursu gibi kurumlara müsamaha göstermeyeceğine eminim." dedi.

Fakıbaba, iki ülkenin tarım bakanlıkları arasında 2011 yılında imzalanmış iş birliği anlaşması olduğunu hatırlatarak, "İkili ticaret hacmi hedefi için yapmamız gereken çok şey var. Karşılıklı hem ithalatımızı hem de ihracatımızı artırmalıyız. Ortak hedefimiz olan 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız için biraz daha gayret göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sırp mevkidaşı ile tarım alanında ikili ilişkileri geliştirmek adına Eylem Planı'na imza attıklarını söyleyen Fakıbaba, iki ülkenin her konuda işbirliği içinde olduğunu sözlerine ekledi.





- Dana eti ve ayçiçeği ihracatı





Sırbistan Tarım Orman ve Su Yönetimi Bakanı Branislav Nedimovic de iki ülke arasında iş birliği yapılacak çok alan olduğuna dikkati çekerek, görüşmelerinde üç ana konu üzerinde durduklarını ifade etti.

Serbest Ticaret Anlaşmasının güncellenmesi, hayvancılık ve meyve sektöründeki yatırımlar ve farklı tarım ürünleri için yeni kotalar oluşturulması konularını ele aldıklarını kaydeden Nedimovic, "Tabi bu, iki tarafı da memnun edecek şekilde olmalı. Bizim teklifimiz dana eti ve ayçiçek yağı ihracatı oldu. Bu şekilde bu ürünlerin üretimini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

İki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki siyasi uyumun da ticaretin geliştirilmesine imkan sunduğunu kaydeden Nedimovic, bugün düzenlenecek forumun da özellikle gıda yatırımları konusunda önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Türk yatırımcılara açık olduklarını vurgulayan Nedimovic, Türkiye'nin de kendileri için Ortadoğu ve Asya pazarına bir geçiş noktası olabileceğini kaydetti.

Bakan Fakıbaba, Belgrad'daki temasları kapsamında, aynı otelde düzenlenecek Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumunun açılışına da katılacak.