Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: Üç yıl içinde et işini halletmemiz gerek

ADIYAMAN (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyündeki "Badem Hasat Şenliği ve Makina Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, halkın refah seviyesini daha da artırmak için bürokratların ve siyasilerin gece gündüz demeden çalıştığını, bakanlık görevine geldiği günden beri daha fazla toprağı suyla buluşturmak, daha bilinçli üretici profili oluşturmayı kendilerine görev bildiklerini söyledi.

Bundan 4-5 sene önce çorak toprak olan Adıyaman arazilerinin şu anda badem bahçesi olduğunu anlatan Fakıbaba, kıraç topraklarda bunu başarmanın güçlüğüne işaret etti.

Bademin ve Adıyaman'ın önemine değinen Fakıbaba, "Gıdanın önemini bilen bir insanım. 'Fakıbaba doktordur' dediler. 1-2 gün geçti alıştım. Sonra baktım ki bu bakanlık tam doktora göre. Çünkü her şeyin başı sağlık. Yapacaklarımızı biliyoruz. İnşallah şu et işini halletmemiz gerekir. 3 sene içerisinde şu et işini halletmemiz gerekiyor." dedi.

Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin hemen her bölgesindeki suyla buluşturulan toprak miktarını artırmayı hedeflediklerini belirten Fakıbaba, terör örgütlerine meydan vermeyeceğini aktararak, bu konuda örgüt mensuplarına prim verilmemesi için de vatandaşlardan söz aldı.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın da Fakıbaba'nın halkın sorunlarıyla dertlenen bir dava adamı olduğunu belirterek, tarımda değişim ve dönüşümün başlatılacağını vurguladı.

Adıyaman'ı badem diyarı haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan Aydın, bölgedeki çorak arazilerin de bu sayede yemyeşil bir görüntü kazanacağını bildirdi.

Badem ve ceviz başta olmak üzere bölge tarımını geliştirmek istediklerini anlatan Aydın, "Bademe bizim ihtiyacımız var çünkü ithal ettiğimiz bir ürün. Ama bunu en iyi ve en kaliteli şekilde ürettikten sonra en iyi şekilde işledikten sonra en iyi şekilde paketleyip piyasaya sunmamız gerekiyor." diye konuştu.

Muhabir: Kerem Kocalar, Kemal Karagöz