Gıda ve perakendenin yıldızları 11’inci kez bir araya geliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) organizasyonu, 17-18 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.

TPF açıklamasına göre, federasyon tarafından düzenlenen organize gıda perakende sektörünün en büyük konferans ve fuar organizasyonu YZB, 17-18 Nisan'da 11'inci kez kapılarını aralayacak.

Bu yıl "Değer" temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek organizasyonda iki gün boyunca sektöre değer katan 26 isim katılımcılarla buluşacak. 300 markanın yeni ürün, çözüm ve hizmetlerini tanıtacağı YZB'de sektörün gelecek hedefleri belirlenecek.



Üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşı aynı çatı altında buluşturacak organizasyonun ilk gününde, yeryüzünde yaşayan 7,2 milyar insanı, doğayı ve doğadaki canlıları olumsuz etkileyen çevre ile geri dönüşüm konuları masaya yatırılacak.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli moderatörlüğünde, Unilever Ambalaj Geliştirme Ar-Ge Müdürü Atahan Özgünay ve Hakmar Grup Yönetim Kurulu Üyesi İsa Albayrak’ın katılımı ile gerçekleşecek "Doğa ve İnsanlık İçin Yeni Bir Başlangıç Yapmak Mümkün mü?" oturumunda plastiğin çevremize, doğadaki hayvanlara ve besin sistemiyle birlikte insanlığa zararları örnekleriyle aktarılacak.







- Küresel ekonomide 2019 öngörüleri





Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Alkin ile Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, Yerel Zincirler Buluşuyor sahnesinde bir araya gelerek küresel iş dünyasının tehlikeli sularında iş insanlarının nelere karşı tetikte olması gerektiğini, bekleyen fırsatları ekonomi tarihinden örneklerle anlatacak.

Organizasyonun ilk günü "Dalgalı Denizde Gemi Yüzdürme Sanatı" oturumunda bir araya gelecek iki deneyimli isim, küresel ekonominin gidişatını ve beklentileri inceleyip, 2019 yılı öngörülerini katılımcılarla paylaşacak.

Etkinlikte ilgi çekici pek çok sunum ve oturum yapılacak.