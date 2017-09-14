Gine basın heyetinden AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Gine Cumhuriyeti basın heyeti altı günlük Türkiye programları kapsamında Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Medya ve eğitim konularında iş birliği ile Türkiye'yi yakından tanımak üzere Türkiye'ye gelen Gine Cumhuriyeti basın heyeti, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ile Dışişleri Bakanlığının ardından AA'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, AA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Vekili Mücahit Muhammed Soykan, heyete AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

AA'nın fotoğraf arşivinin çok zengin olduğunun altını çizen Soykan, AA'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'a da dünyanın her tarafından yarışmacıların katıldığını belirtti.

Soykan, AA'nın sektöre yenilikler getirmeyi başarmış bir ajans olduğunu ifade ederek, "AA'nın en büyük hizmetlerinden bir tanesi, kurduğu 'Haber Akademisi' üzerinden yetiştirdiği yeni nesil gazetecilerdir." dedi.

AA'nın aynı zamanda birçok uluslarası etkinliği desteklediğine de değinen Soykan, "AA isimsiz kahramanlarıyla tüm bu global manadaki işleri takip eden, insanlara haberi ulaştırmaya çalışan ve aydınlatmaya devam eden bir ajanstır." ifadesini kullandı.

Gine Basın Heyeti Başkanı Muhammed Camara da AA'ya düzenledikleri ziyaretin kendileri için çok faydalı geçtiğini dile getirerek, "Burada profesyonellerin evinde olduğumuzu hissediyoruz." diye konuştu.

Gine medyasının gelişmeye devam ettiğini anlatan Camara, "Bizim görevimiz sessizlerin de sesi olmak bir nevi. O yüzden sizin tecrübelerinize ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Camara, Gine'de Türk Büyükelçiliğinin açılmasından bu yana Türkiye ile ilgili haberlere daha kolay ulaşılabildiğinin altını çizerek, Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Nur Sağman'ın Türkiye'yi ziyaret etmeleri konusunda kendilerini teşvik ettiğini belirtti.

Gineli gazetecilerin AA'da eğitim almasını çok istediklerini kaydeden Camara, kendilerini ağırladıkları için Soykan'a teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Soykan, heyet başkanı Camara'ya ziyaretleri için teşekkür ederek, AA ile ilgili kitaplar hediye etti.