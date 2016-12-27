Gine Cumhurbaşkanı Conde Ankara'da

ANKARA (AA) - Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Conde, Anıtkabir'de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Conde, "1919 yılında başlayan ulusalcılık hareketinin kurucusu ve genç Türkler hareketinin lideri Mustafa Kemal, diğer adıyla Atatürk büyük bir kahramandır. Büyük bir asker olarak ülkesini zafere götürdü, 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'nın kaldırılmasını, 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'nın imzalanmasını sağladı.1 Kasım 1922'de saltanatı yıkarak cumhuriyeti kurdu. Bu büyük adam Türk halkına onurunu, haysiyetini ve birliğini geri verdi. Bu yüzden ona hayranlık duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu meşaleyi devraldı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

Erdoğan ve Conde, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katılacak.

İki liderin ortak basın toplantısını müteakip, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Conde onuruna akşam yemeği verecek.











