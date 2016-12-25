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Gine Cumhurbaşkanı Conde Türkiye'ye geliyor

- Conde'nin 26-30 Aralık'ta gerçekleştireceği resmi ziyarette iki ülke ilişkileri ve uluslararası konuları kapsayan görüşmeler gerçekleştirilecek - Ziyaret kapsamında İstanbul'da iş forumu da düzenlenecek

Gine Cumhurbaşkanı Conde Türkiye'ye geliyor

ANKARA (AA) - Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 26-30 Aralık'ta gerçekleşecek ziyarette Erdoğan ve Conde arasında ikili ve uluslararası konuları kapsayan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra İstanbul’da iş forumu düzenleneceği belirtildi.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi çerçevesini tamamlayacak anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mart'ta Gine’ye yaptığı resmi ziyaretin devamı niteliği taşıdığı bildirildi.

Açıklamada ziyaretin iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedefi doğrultusunda yeni bir somut adım oluşturduğu kaydedildi.

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