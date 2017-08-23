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Gine'de çöp yığını çöktü: 5 ölü

KONAKRİ (AA) - Gine'nin başkenti Konakri'de çöp yığınının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gine hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, başkentin banliyölerinden Ratoma'da sağanak nedeniyle bir çöp toplama...

Gine'de çöp yığını çöktü: 5 ölü

KONAKRİ (AA) - Gine'nin başkenti Konakri'de çöp yığınının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gine hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, başkentin banliyölerinden Ratoma'da sağanak nedeniyle bir çöp toplama merkezindeki yığınların yerleşim yerlerinin üzerine çökmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, yıkıntıların altında hala başka cesetler bulunuyor.

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin olay yerinde incelemelerde bulunduğu ve ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediği kaydedildi.


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Alpha Condeçöp YığınıGineKonakri
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