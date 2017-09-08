"Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası" açılış töreni

GİRESUN (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, tüketicimiz yani tüm Türkiye kazanacak. Özellikle biz lisanslı depoları şu anda yeterli görmüyoruz ve yeni teşviklerle destekleyeceğiz." dedi.

Tüfenkci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla düzenlenen "Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, fındıkta lisanslı depoculuk sisteminin faaliyete geçtiği böylesi bir günde bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, uygun iklim koşulları, doğal özellikleri, özellikle üretim alanları ile dünyada önemli tarım, bitkisel üretim ile sebze meyve üretimi açısından dünya çapında önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Tüfenkci, "Türkiye'yi bol, kaliteli, ucuz ve dünya ile rekabet eden ürünler yetiştiren bir tarım ülkesi haline getirmek temel hedeflerimizden birisidir." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan fındığın, yoğun olarak Karadeniz Bölgesinde olmak üzere 39 ilde üretildiğini belirten Tüfenkci, "Baktığımız zaman genel olarak fındığın aile işletmeciliği şeklinde yapıldığını görüyoruz. Tarımsal ürün ihracatımızda yaklaşık yüzde 15-20 gibi bir payı olan fındığın en önemli özelliklerinden biri de ülkemize getirdiği döviz girdisinin tamamının milli kaynaklardan sağlamasıdır. Yaklaşık bir milyar 882 milyon dolar da 1 Eylül 2016 ile 1 Eylül 2017 tarihleri arasındaki ihracat rakamımızdır." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, bir ürünün üretimi kadar o ürünün pazarlanmasının da önemli olduğunu, günümüzde pazarlamanın, üretimin de önüne geçtiğini kaydetti.

Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Onun için hep ifade ediyoruz, 'Satamadığınız mal sizin değildir'. Dolayısıyla çok üretmekten ziyade pazarlanabilecek ürünün üretilme şartları, ürünün piyasasında ve dünya fiyatlarının belirlenmesinde etkin olunması hususları da önem kazanmıştır. Tarım ürünlerinde arz, kısa bir döneme sıkışmış iken talep yıl boyu devam etmektedir. Bu durum arz döneminde fiyatların düşmesine, hasat döneminde ise fiyatların artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla burada ürün pazara geldiği zaman özellikle sağlıklı şartlarda depolanması önem arz etmektedir. İşte lisanslı depolar burada temel fonksiyonu icra etmek için geliştirilmiş sistemlerden birisidir. Özellikle ürünün bol olduğu veya piyasaya arzı noktasında sağlıklı şartlarda depolanması ürün zayiatına neden olmayacak modernlikte depolanan ürünlerin aynı zamanda finansal araç olarak ta kullanılmasını mümkün kılacak bir yapıda olması gerekmektedir. Günümüzde bu şekildeki depolamanın adı lisanslı depoculuktur."

2011 yılında ilk lisanslı depoyu hububat alanında Ankara Polatlı ilçesinde açıldığını anımsatan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 93 şirkete Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak kuruluş izni verdik ve 35'inin faaliyete geçmesini sağladık. Bugün hububat, pamuk ve zeytine ek olarak Karadeniz Bölgemizin ve özellikle Giresun'umuzun yeşil altını olan fındığımızı da lisanslı depoya almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fındığa ek olarak kuru kayısı, kuru üzüm, zeytinyağı gibi stratejik ürünlerimizi de özellikle sağlıklı şartlarda muhafaza ederek alternatif piyasalara kazandırma amacıyla lisanslı depolar kapsamına aldık ve 93 şirketin tamamının yatırımı tamamlandığında Türkiye'de 10 milyona yakın bir kapasiteye ulaşmış olacağız."

Tüfenkci, "Lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, tüketicimiz yani tüm Türkiye kazanacak. Özellikle biz lisanslı depoları şu anda yeterli görmüyoruz ve yeni teşviklerle destekleyeceğiz. Artık Türkiye'de lisanslı depo yatırımı yapan kim olursa, hangi bölgede yaparsa yapsın 5'inci bölgenin yatırım teşviklerinden yararlanmasını sağladık. Bunun Bakanlar Kurulu kararını da yayınladık. Artık bundan sonra lisanslı depo yatırımı yapanlar 5'inci bölge teşviklerinden faydalanacak." dedi.

Birliklerin ve üreticilerin, ürünleri depoya koyduklarında kira bedelinin yarısının hükümet olarak karşılanacağını aktaran Tüfenkci, "Aynı zamanda laboratuvar hizmetleri noktasındaki ücretleri de yine devlet olarak bizler karşılayacağız. Yine görüştüğümüz, inşallah kısa zamanda kararını çıkartacağımız tarladan depoya getirirken de belli bir nakliye ücretini de özellikle devlet, hükümet tarafından yine bizler karşılamak için bir çalışma yapıyoruz. Ayrıca buraya koyduğunuz ürünler karşılığında elektronik senetlerle beraber o senetlerle bankalardan kredi çektiğinizde o kredi faizlerinin bir kısmının da yine hazineyle çalışmamız var, bir kısmının karşılanması noktasında da çalışmalarımız var." diye konuştu.

"Bütün bunları niçin yapıyoruz?" sorusunu yönelten Tüfenkci, "Özellikle de lisanslı depoların teşvik edilerek üreticilerimizin emeğinin boşa gitmemesini, ürünlerin değerinde satılmasını istiyoruz. Bugün burada Avrupa Birliği fonu ile hayata geçen bu tesisin gerçekten açılışı bölge için önemli. İnşallah örnek olacak, diğer bölgelerimizde de buna benzer fındık lisanslı depoların yapılmasına da öncülük etmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, "Avrupa Birliğinin fonlarını kesmeye çalışanların esasında Avrupa Birliği'nin değerlerinden ne kadar uzaklaştığını görüyoruz. Avrupa Birliği fonunun bugün burada hayat bulması yerine getirilmesi ve Avrupa Birliği fon yöneticileri tarafından da hakkının teslim edilmesi bugün önemliydi ve özellikle Türkiye'yi hedef tahtasına koyan birileri de buradan gerekli dersleri de çıkartmaya çalışır." dedi.

Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da Türkiye'yi büyütmeye çalıştıklarını vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Ekonomimizi büyütmeye çalışıyoruz, insanlarımızın refah seviyesini artırmaya çalışıyoruz. Biz bir yandan FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ile mücadele ederken, bir yandan da ihracatımızı, üretimimizi artırmaya, insanımızın refah düzeyini artırmaya çalışıyoruz. Bunun için de biz sizlere güvenerek, inanarak sizlerin desteğiyle Türkiye'nin istikrarına, birliğine ve beraberliği için gece gündüz demeden koşturuyoruz."

Bakan Tüfenkci, lisanslı deponun başta Giresun'a olmak üzere Karadeniz'e, Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulundu.