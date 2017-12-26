GİRESUN (AA) - Giresun mutfağında önemli bir yere sahip ve Türkiye'de yaygın olarak bilinen Giresun pidesine kadın eli değdi.

Doğankent içesinde yaşayan üç çocuk annesi Aynur Karaman (50), iki yıldır kent merkezinde kendisine ait iş yerinde pide ustalığı yapıyor.

Karaman, AA muhabirine, Görele ilçesinde 5 yıl çalıştığı pastanenin yanında bulunan bir pidecide mesleğin inceliklerini öğrendiğini söyledi.

Tirebolu ilçesinde birkaç yıl önce lokanta işlettiği sırada Doğankent'te yaşayan bir tanıdığının vasıtasıyla bu işe girmeye karar verdiğini anlatan Karaman, "Hamur işi tam bayanlara göre. Ben de bu konuda iddialıyım. İlçeye gelerek pideci olmaya karar verdim. İki yıldır da kent merkezindeki dükkanımı işletiyorum." diye konuştu.

Erkek meslektaşlarından pide yapımını ve bu işin sırlarını öğrendiğini, kısa zamanda da tam anlamıyla usta haline geldiğini aktaran Karaman, bu nedenle kendisini geliştirme ve ustalık edinmedeki süreçte çok zorluk çekmediğini ifade etti.

Erkek ustalar kadar güzel pide yapabildiğini, ilçe halkından olumlu tepkiler aldığını belirten Karaman, şöyle devam etti:

"Her çeşit pide yapabiliyorum. Müşterilerimiz kıymalı, kavurmalı, peynirli, karışık, yağlı ve kaşarlı gibi birçok pide lezzetini burada bulabiliyor. Müdavim olan müşterilerimiz var. Bir kadın olmam burada büyük avantaj. Kadının elinin değdiği pideyi daha lezzetli buluyorlar, gelen tepkiler de hep olumlu yönde."

Karaman, iş yerinde en büyük destekçisinin oğlu olduğunu, biri oğlu olmak üzere toplam iki çalışanının bulunduğunu söyledi.

Kadınlara tavsiyelerde bulunan Karaman, "Hiçbir iş zor değildir. Biz kadınlar birçok mesleği başarı ile yapabiliriz. Yeter ki azmetsinler. Yapamayacakları iş yoktur. Çalışmaktan yılmasınlar. İstedikten sonra her şeyi yapabilirler. Kadın pide ustası sayısının artacağına inanıyorum." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Sezgin Sağlam ise birkaç aydır Aynur Karaman'ın müşterilerinden olduğunu dile getirerek, "Aynur ablanın pideleri lezzetli. Kadın elinin değdiği pideler daha farklı ve lezzetli. Kendisinin sürekli müşterisiyim ve bundan sonra da pide yemek için buraya geleceğim." dedi.