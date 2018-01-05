Giresun turizmde hedef büyüttü

GİRESUN (AA) - Doğal güzellikleriyle turizmcilerin ilgisini çeken Giresun'da, yaylalar ve tabiat parklarında altyapının iyileştirilmesiyle turist sayısının artırılması amaçlanıyor.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'un turizm merkezleriyle yaylalarıyla çok önemli zenginliği özünde barındıran bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık 220 bin yerli ve 10 bin yabancı turistin geçen yıl Giresun'u ziyaret ettiğini dile getiren Sarıfakıoğulları, altyapının iyileştirilmesi ve bu sayının daha iyi noktaya taşınması konusunda el birliğiyle çalıştıklarını kaydetti.

Sarıfakıoğulları, bu yıl orta dönemde turist sayısını 500 bine çıkarmanın temel hedef olması gerektiğini belirterek, bu konuda hem nitelikli tesislerin artırılması hem de turizm altyapısının geliştirilmesinin birinci görevleri olduğunu vurguladı.

- "Mavigöl cazibe merkezi olacak"

Kümbet ve Kulakkaya yaylaları, Kuzalan Tabiat Parkı ve içindeki Mavigöl başta olmak üzere turizm merkezlerine önemli ilgi olduğuna dikkati çeken Sarıfakıoğulları, şöyle devam etti:

"Özellikle Mavigöl son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmekte. Biz de Mavigöl'de altyapı çalışmalarını hızlandırıp inşallah 2018 yılı haziran ayı başında daha nitelikli hale getireceğiz. Ümit ediyorum ki yapmış olduğumuz yürüyüş yolları hem otoparkı hem konaklama altyapısıyla Mavigöl bu bölgenin cazibe merkezi olacak."

Sarıfakıoğulları, yaylalarda nitelikli tesisler bulunduğunu ifade ederek, "Arzu ediyoruz ki misafirlerimiz gelsin, Giresun'u görsün. İnanın bir kez gelen daha sonraki yıl mutlaka yine Giresun'u tercih edecektir." dedi.

Tesislerin bir yıllık ortalama baz alındığında yüzde 60 doluluk oranlarıyla çalıştığını belirten Sarıfakıoğulları, bunun üst noktalara taşınması gerektiğini kaydetti.

Sarıfakıoğulları, kentte doğa tutkunları için off-road noktaları ve trekking yapılan alanlar olduğuna işaret ederek, "Çeşitliliğin olabildiğince artırılması için altyapıyı geliştirmeyi arzu ediyoruz. Kayak imkanı olabilecek noktaları tespit edip bu konuda altyapı çalışmalarını hızlandırmayı arzu ediyoruz. Bu konuda da potansiyelimiz var." diye konuştu.



