Giresun Valisi Sarıfakıoğulları:

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, vatandaşları yayla evlerinde yaşam malzemesi olarak nitelendirilen yiyecek, içecek, pil ve kablo gibi malzemeleri bulundurmamaları konusunda uyardı.

Köy muhtarları ile valilikte bir araya gelen Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadele konusunda muhtarlara önemli görevler düştüğünü söyledi.

Yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakılmamasını isteyen ve bu konuda uyarılarda bulunan Sarıfakıoğulları,"Bu konuda bizim olmasa bile yakınlarımızın kullandığı yayla evleri olabilir. Mutlaka yakınlarımıza, çevremize telkinde bulunacağız. Terör olaylarının önlenmesi noktasında özellikle yayla evlerinde yaşam malzemesi diye tabir ettiğimiz yiyecek, içecek, pil kablo vs. malzemeleri bulundurmayalım." dedi.

Uyuşturucu ile mücadelenin de önemine dikkati çeken Sarıfakıoğulları, şöyle devam etti:

"Uyuşturucuyla mücadele sadece sizin, sadece benim değil, ülkemizin bir devlet politikasıdır. Eğer çocuklarımıza, evlatlarımıza sahip çıkmazsak maalesef bu illet hepimizi tehdit eder. Öncelikle bunu bilelim. O sebeple hepimize vazifeler düşüyor. Kuşku duyduğumuz her anda, her durumda bunu güvenlik güçlerimizle paylaşacağız. Yeri önemli değil, emniyet bölgesiyse 155, jandarma bölgesiyse 156'yı arayacağız. Bu konuda kaybedeceğimiz bir tek evladımız bile yok."

Sarıfakıoğulları, uyuşturucu ile kararlı mücadele edildiğini belirterek, "Biz bu işin belini kıracağız. Siz güvenlik birimlerimize yardım ederseniz ancak bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Bu o kadar derinliği olan, o kadar uzantıları olan bir konu. Bu konuda kararlıyız. Allah'ın izniyle tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

