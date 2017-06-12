Giresun'da 109 kaçak yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 109 kaçak yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Görele İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuşlu beldesinde park halindeki Gürcistan plakalı yolcu otobüsünde arama yaptı.

Araçta yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 109 kaçak, kayıt altına alınarak 13 Şubat Spor Salonu'na götürüldü.

Doğubeyazıt'tan otobüse binen kaçakların, İstanbul'a gitmek üzere şöförle anlaştıkları ancak şöförün otobüsü Görele'de bırakarak kaçtığı öğrenildi.

Kaçaklardan Hamilullah Kahaja, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaş ve açlık nedeniyle kaçtıklarını söyledi.

Kahaja, "3 ay önce yola çıktık ve bugün buradayız. Bizden yol boyunca şoför ve ona yardım eden üç kişi para istediler. Vermediğimiz takdirde bizleri jandarmaya teslim edeceklerini söyleyerek tehdit ettiler. 24 saattir yemek yemedik. Burada bize yemek yardımı yapan Türk milletine teşekkür ederiz." diye konuştu.